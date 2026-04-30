BYD ಲೆಪರ್ಡ್ 8 ಕಾರು 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 36.8 kWh 'ಬ್ಲೇಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ'ಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 2 ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದು ಒಟ್ಟು 748 hp ಮತ್ತು 760 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
BYD Leopard 8 India: ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಂದ (EV) ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ BYD, ಈಗ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸುವ 'ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್' (PHEV) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ Leopard 8 SUVಯನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾರು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ನಂತಹ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ನೀಡುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ & ಶಕ್ತಿ
ಲೆಪರ್ಡ್ 8 ಕಾರು 2.0 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 36.8 kWh 'ಬ್ಲೇಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ'ಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 2 ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದು ಒಟ್ಟು 748 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 760 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪವರ್ ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದ್ಭುತ ಮೈಲೇಜ್ & ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಶುದ್ಧ EV ಮೋಡ್: ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪೂರ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ SUV 1200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ದೀರ್ಘ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ & ಗಾತ್ರ
ಈ ಬೃಹತ್ SUV ಕೇವಲ 4.8 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನ ತಲುಪಬಲ್ಲದು. ಗಾತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ಗಿಂತ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ನಿಲುವು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಚಾಲಕನಿಗಾಗಿ 17.3-ಇಂಚಿನ ಬೃಹತ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು 50-ಇಂಚಿನ ಹೆಡ್ಸ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (HUD) ಇದೆ. 18-ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ADAS ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 6 ಅಥವಾ 7 ಆಸನ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎರಡರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ SUV, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಕೊರತೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಲಿದೆ.