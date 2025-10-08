English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತೆ..! ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಅಗ್ಗ ಇತ್ತಾ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನ...!

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹೇರಳವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು.ಆಗಲೂ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುವ ದೇಶ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಹೊಂದಿತ್ತು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 8, 2025, 03:43 PM IST
  • ಈಗ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
  • ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುವ ದೇಶ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ
  • ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ

100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತೆ..! ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಅಗ್ಗ ಇತ್ತಾ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನ...!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಈಗಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಟೀ ಕಪ್ ಗೆ ನೀಡುವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಗ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲವೇ?

ಈಗ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ 10 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,26,290 ರೂ. (10 ಗ್ರಾಂ) ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1,56,200 ರೂ.ಆದರೆ ಇದೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೂರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ ನಿಖರವಾಗಿ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 1925 ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವೇ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಪ್ರಕರಣ: ಮುಂದುವರೆದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹೇರಳವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು.ಆಗಲೂ, ನಾವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುವ ದೇಶ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆವು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. 1925 ರಲ್ಲಿ, ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 18 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. 1935 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು 30 ರೂ. ತಲುಪಿತು. ನಂತರ 1940 ರಲ್ಲಿ ಅದು 36 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅಂದರೆ 1945 ರಲ್ಲಿ, ಅದು 62 ರೂ. ತಲುಪಿತು. 

1950 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 99 ರೂ.

1951 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 79 ರೂ.

1960 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 111 ರೂ.

1965 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 71 ರೂ.

1970 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 184 ರೂ.

1975 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 540 ರೂ.

1980 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 1330 ರೂ.

1985 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 2310 ರೂ.

1990 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 3200 ರೂ.

1995 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 4658 ರೂ.

2000 ರಂತೆ ರೂ.4,395

2005 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರೂ.7,680

2008 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 12,500 ರೂ.

2010 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 18,500 ರೂ.

2015 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 26,845 ರೂ.

2020 ರ ವೇಳೆಗೆ 48,480 ರೂ.

2022 ರ ವೇಳೆಗೆ 53,000 ರೂ.

2023 ರ ವೇಳೆಗೆ ರೂ.60000

2024 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು 80,000 ರೂ.ಗಳಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್

ಈಗ, 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು 1,23,460 ರೂ. ಆಗಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದಿನಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ) ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

