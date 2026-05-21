Essel Group@100: ಧಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ 1926 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ Essel Group, ಇಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಲವು ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ Essel Group ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 100ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಕೇವಲ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 100 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.
Essel Group@100: ಕನಸುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಉದ್ದೇಶಗಳು ದೃಢವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪುಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ 100 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ "Essel Group". ಹೌದು, ಇದೀಗ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ (Essel Group) ತನ್ನ 100ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಈ ಪಯಣ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳು, ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ಇಂದು ದೇಶದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವುದೇ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ.
100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ 1926 ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆದಂಪುರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಗೋಯೆಂಕಾ (Jagannath Goenka) ಅವರು Essel Group ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ Essel Group, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುವುದೇ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದಲೇ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ಈ Essel Group.
Essel Group ಸಾಧನೆಗೆ ಶ್ರಮ, ಹೂಡಿಕೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಪಾಲಿಸಿದ ಮೂರು ತತ್ವಗಳು ಸಹ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.
ಅವುಗಳೆಂದರೆ:
1. ಭಯಪಡಬಾರದು.
2.ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಾರದು
3. ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಬೇಕು.
ಇದೇ ತತ್ವಗಳನ್ನು Essel Group ಮತ್ತು ZEEL ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸುಭಾಶ್ ಚಂದ್ರ (Dr. Subash Chandra) ಅವರ ತಾತ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಗೋಯಂಕಾ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ Essel Group ಇಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Essel Group ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೌರವಗಳು:
* Essel Group ಮತ್ತು ZEEL ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸುಭಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ 2011ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ “International Emmy Directorate Award” ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.
* ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ EsselWorld- 2011ರ IAAPI National Award for Excellence ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿತು.
* Essel Propack ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಘಟಕವು 2013ರ “Tube of the Year Awards” ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
* Zee Institute of Creative Art (ZICA) 2013ರಲ್ಲಿ “Asia’s Fastest Growing Education Institute Award” ಪಡೆಯಿತು.
* 2014ರಲ್ಲಿ Essel Group ಮತ್ತು ZEEL ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಸುಭಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ “International Writers Award” ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
* Dish TV ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 2014ರ Brand Trust Report ನಲ್ಲಿ “Most Trusted Brand” ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.
* Zee Entertainment Enterprises 2015ರ “30 Best Indian Brands” ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು.
* 2016ರಲ್ಲಿ Essel Group ಮತ್ತು ZEEL ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಸುಭಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೆನಡಾ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ (CIF) ನಿಂದ “Chanchlani Global Indian Award” ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಮೊದಲು Ratan Tata ಮತ್ತು N. R. Narayana Murthy ಯಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವ್ಯವಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂದು:
Essel ಗ್ರೂಪ್ನ ಧ್ಯೇಯವೇ, ಸಮಾಜದಿಂದ ಪಡೆದದ್ದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೇ ಮರಳಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ Essel Group ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಏಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ (Ekal Movement):
ಏಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ Essel Group ಭಾರತದ 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಪಸ್ಸನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ (Global Vipassana Foundation):
ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಪಸ್ಸನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಪಸ್ಸನಾ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಾಲೀಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ (Taleem Research Foundation):
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಾಲೀಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಲು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕವಾಗಲಿದೆ.
ಡಿಎಸ್ಇ ಫೌಂಡೇಶನ್ (DSE Foundation):
ಡಿಎಸ್ಇ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಜನರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.