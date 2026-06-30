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Bank Holidays: ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು 12 ದಿನ ಬಂದ್‌! ಯಾಕೆ? ಯಾವಾಗ?

ಜುಲೈ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವು ಕಾರಣಗಳೀಗಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒಟ್ಟು 12 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 30, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:53 AM IST
Bank Holidays: ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು 12 ದಿನ ಬಂದ್‌! ಯಾಕೆ? ಯಾವಾಗ?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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