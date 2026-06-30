Bank Holidays 2026: ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ನಗದು ಬಳಕೆ ನಡುವೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ, ಆಚರಣೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆ (Bank Holidays) ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 12 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾವಾಗ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೌದು, ಜುಲೈ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವು ಕಾರಣಗಳೀಗಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒಟ್ಟು 12 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲೇ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ರಜಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಕೆಲವು ರಜಾದಿನಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ ಆಚರಣೆಗಳಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಕಾರಣ ಜುಲೈ 16 ರಂದು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಬ್ಬ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಕಾರಣ 6 ದಿನ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ರಜಾದಿನಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ 5: ಭಾನುವಾರ (ವಾರದ ರಜೆ)
ಜುಲೈ 6: ಮೊಹರಂ (ಅಶುರಾ). ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಜುಲೈ 9: ಬೆಹ್ ದಿನ್ಖ್ಲಾಮ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.
ಜುಲೈ 11: ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ (ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ)
ಜುಲೈ 12: ಭಾನುವಾರ (ವಾರದ ರಜೆ)
ಜುಲೈ 16: ರಥಯಾತ್ರೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.
ಜುಲೈ 17: ಯು ತಿರೋಟ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಜುಲೈ 19: ಭಾನುವಾರ (ವಾರದ ರಜೆ)
ಜುಲೈ 22: ಖಾರ್ಚಿ ಪೂಜೆಯ ಕಾರಣ ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.
ಜುಲೈ 25: ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ (ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ)
ಜುಲೈ 26: ಭಾನುವಾರ (ವಾರದ ರಜೆ)
ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಸೇವೆ!
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದರೂ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಆಪ್, ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ, ಚೆಕ್ ಸಂಬಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲೇ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಜೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.