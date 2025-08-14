ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನ ಶೇ.14-34 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ರಚನೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ :
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು "ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ :
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮುಂಬರುವ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 1.83 ಮತ್ತು 2.46 ರ ನಡುವೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
-ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 1.83 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ವೇತನವು ಸುಮಾರು 14% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
-ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 2.15 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸುಮಾರು 34% ಆಗಿರಬಹುದು.
-ಕೊಡಾಕ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 1.8 ಆಗಿದ್ದು ವೇತನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13% ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂದರೇನು? :
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಗುಣಕವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನದಿಂದ ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.8 ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು 1.8 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶೂನ್ಯ ಎಂದರೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ :
ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 7ನೇ ವೇತನಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 2.57 ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನವು 10,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು 2.57 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಮೂಲ ವೇತನವು 25,700 ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಡಿಎ ಅನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ವೇತನದಲ್ಲಿನ ನಿಜವಾದ ಹೆಚ್ಚಳವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು.
8ನೇ ವೇತನ ಗುಂಪಿನ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಯೋಜಿತ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.