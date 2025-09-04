ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ 141 ಕೋಟಿ ರೂ. ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್..! ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ...!

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಂಚನೆಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಲಂದ್ಶಹರ್ನಲ್ಲಿರುವ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಸುಧೀರ್, ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು 2022 ರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,41,38,47,126 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮಾರಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಖುರ್ಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಇದೆ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ತನ್ನ ಪತಿಯ ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ನಕಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 43 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬವು AIS ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 26AS ನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮದಲ್ಲ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ನಕಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಈ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಅಪರಾಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು, ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಂಚನೆಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಇತರರ ಕೈಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಫೋಟೋಕಾಪಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಕಲಿ ವಿಳಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟುಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. CIBIL ಅಥವಾ Equifax ನಂತಹ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ.ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ AIS, ಫಾರ್ಮ್ 26AS ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ವಂಚನೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ಯಾನ್ ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ದೂರು ನೀಡಿ. ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ.
ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ. ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಂಚನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.