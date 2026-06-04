ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಂಪಿವಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಈಗ ಹೊಸ ನವೀಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2026ರ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 19.72 ಲಕ್ಷ ರೂ ಆಗಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2027 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಎಂಪಿವಿ ಮಾದರಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಗಳು:
ಹೊರಹೋಗುವ ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಹೊಸ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾದ ಬೆಲೆಗಳು ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹32,000 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹83,000 ವರೆಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ.
2026ರ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ):
GX ಆವೃತ್ತಿ: 19.72 ಲಕ್ಷ (7 ಆಸನಗಳು) / ₹19.77 ಲಕ್ಷ (8 ಆಸನಗಳು) - ಇದರ ಫ್ಲೀಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
GX+ ಆವೃತ್ತಿ: 21.15 ಲಕ್ಷ (7 ಆಸನಗಳು) / ₹21.20 ಲಕ್ಷ (8 ಆಸನಗಳು)
VX ಆವೃತ್ತಿ: 24.93 ಲಕ್ಷ (7 ಆಸನಗಳು) / ₹24.98 ಲಕ್ಷ (8 ಆಸನಗಳು)
ZX ಆವೃತ್ತಿ (ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್): 26.63 ಲಕ್ಷ (7 ಆಸನಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ)
ಹೊಸ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಕ್ರೋಮ್ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು, ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು 16 ಅಥವಾ 17-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರಿನ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಸೀಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಟ್ರಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ತಾಮ್ರದ ಥೀಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಎಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈ-ಎಂಡ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ (VX ಮತ್ತು ZX) ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಟೈರ್-ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS) ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಐಚ್ಛಿಕ ಪರಿಕರಗಳಾಗಿ ರೂಫ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಗಾರ್ನಿಶ್, ಪಡಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ABS, EBD ಮತ್ತು ಹಿಲ್-ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. GX ಮತ್ತು GX+ ಟ್ರಿಮ್ಗಳು 3 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, VX ಮತ್ತು ZX ಟ್ರಿಮ್ಗಳು 7 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಕಾರಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 2.4-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ (150hp ಶಕ್ತಿ, 343Nm ಟಾರ್ಕ್) ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದು, 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ 'ಇಕೋ' ಮತ್ತು 'ಪವರ್' ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.