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ಹೊಸ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ 2026 ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ: ಫೀಚರ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಕಾರಿನ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಸೀಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ತಾಮ್ರದ ಥೀಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 04, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 03:54 PM IST
ಹೊಸ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ 2026 ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ: ಫೀಚರ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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