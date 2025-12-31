English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • 2026ರಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 15 ದಿನ ರಜೆ ಈ ಬಾರಿ 7 ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್‌, ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

2026ರಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 15 ದಿನ ರಜೆ ಈ ಬಾರಿ 7 ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್‌, ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Stock Market Holidays 2026:ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ 2026 ವೆಲ್‌ಕಮ್‌ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇವೆ..ಹಾಗಾದ್ರೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ರಜೆ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 31, 2025, 10:30 AM IST
  • ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ರಜೆ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
  • NSE ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 2026ರ ಅಧಿಕೃತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ರಜೆ ಹೀಗಿದೆ

Trending Photos

ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ಕೆಳದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ..! ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ
camera icon6
gold price hike
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ಕೆಳದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ..! ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ
ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಊಹಿಸದ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್​..!ಭಾಗ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಯಾರೂ ಆದಿನಾ..ತಾಂಡವಾ?
camera icon6
Bhagyalakshmi Serial propses
ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಊಹಿಸದ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್​..!ಭಾಗ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಯಾರೂ ಆದಿನಾ..ತಾಂಡವಾ?
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಒಮ್ಮೆಲೆಗೆ ₹15,000ವರೆಗೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನ!
camera icon10
Gold Silver Price Crash Alert
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಒಮ್ಮೆಲೆಗೆ ₹15,000ವರೆಗೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನ!
ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತ ನೀಡಿರುವ ಸಾಲವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ನೆರೆಯ ದೇಶದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವಿದು
camera icon5
Pakistan-India relations
ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತ ನೀಡಿರುವ ಸಾಲವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ನೆರೆಯ ದೇಶದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವಿದು
2026ರಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 15 ದಿನ ರಜೆ ಈ ಬಾರಿ 7 ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್‌, ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Stock Market Holidays 2026:  ಯೆಸ್‌.. ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ರಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವ ದಿನ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿನ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ (NSE) 2026ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ರಜೆಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌: ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ₹15,000

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಂತೆ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಜೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಜೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಜೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ರಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲೇಬೇಕಿರುತ್ತದೆ..

ಈ ಬಾರೀ NSE ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 2026ರ ಅಧಿಕೃತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 7 ಬಾರಿ ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್‌ಗಳು  ಸಿಗಲಿವೆ. ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ ಸೋಮವಾರ ರಜೆ ಬರಲಿದೆ. 2025ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

2026ರ NSE ರಜೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.̤
ಜನವರಿ 26 (ಸೋಮವಾರ): ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ (ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್)
ಮಾರ್ಚ್ 3 (ಮಂಗಳವಾರ): ಹೋಳಿ
ಮಾರ್ಚ್ 26 (ಗುರುವಾರ): ರಾಮನವಮಿ
ಮಾರ್ಚ್ 31 (ಮಂಗಳವಾರ): ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 3 (ಶುಕ್ರವಾರ): ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ (ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್)
ಏಪ್ರಿಲ್ 14 (ಮಂಗಳವಾರ): ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ
ಮೇ 1 (ಶುಕ್ರವಾರ): ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಿನ (ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್)
ಮೇ 28 (ಗುರುವಾರ): ಬಕ್ರೀದ್
ಜೂನ್ 26 (ಶುಕ್ರವಾರ): ಮೊಹರಂ (ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 (ಸೋಮವಾರ): ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ (ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್)
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 (ಶುಕ್ರವಾರ): ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ (ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್)
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 (ಮಂಗಳವಾರ): ದಸರಾ
ನವೆಂಬರ್ 10 (ಮಂಗಳವಾರ): ದೀಪಾವಳಿ - ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ
ನವೆಂಬರ್ 24 (ಮಂಗಳವಾರ): ಗುರುನಾನಕ್ ಜಯಂತಿ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 (ಶುಕ್ರವಾರ): ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ (ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್)

ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ರಜೆಗಳು ಶನಿವಾರ ಅಥವಾ ಭಾನುವಾರ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಜೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ಫೆಬ್ರವರಿ 15 (ಭಾನುವಾರ) ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಬರಲಿದೆ.. ಮಾರ್ಚ್ 21 ಶನಿವಾರ ರಂದು ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್ ,ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ,ಇನ್ನು, ನವೆಂಬರ್‌ 8ರಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತದೆ..ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ 'ಮುಹೂರತ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್' ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ಕೆಳದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ..! ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ
 
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

2026 Stock Market Holidays calendar

Trending News