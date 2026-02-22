English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಕೇವಲ ₹9.69 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 2026 ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಮೈಲೇಜ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಕೇವಲ ₹9.69 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 2026 ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಮೈಲೇಜ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ಕಾರು 40 kWh ಮತ್ತು 30 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತವಾಗಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 22, 2026, 07:35 PM IST
  • ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನಿಂದ ₹9.69 ಲಕ್ಷ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2026 ಪಂಚ್ ಇವಿ ಬಿಡುಗಡೆ
  • ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರು ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 468KM ಮೈಲೇಜ್‌ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಈ ಕಾರು 40 kWh ಮತ್ತು 30 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ

Trending Photos

ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ನುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ..
camera icon5
Grapes
ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ನುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ..
ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಟರಿ..
camera icon9
Shukraditya Raja Yoga
ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಟರಿ..
ಕುಬೇರನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳಿವು! ಹಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಬರದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವನು ಧನರಾಜ..
camera icon5
lord kubera all time favourite zodiac signs
ಕುಬೇರನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳಿವು! ಹಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಬರದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವನು ಧನರಾಜ..
ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆತ, ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳಾಟ.. ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಿದ್ದೇನು?
camera icon6
ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆತ, ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳಾಟ.. ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಕೇವಲ ₹9.69 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 2026 ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಮೈಲೇಜ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

2026 Tata PUNCH EV Facelift: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ₹9.69 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2026 ಪಂಚ್ ಇವಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರು ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 468 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಂಚ್ ಇವಿಯನ್ನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್ (BaaS) ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. BaaS ಮಾದರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಕಡಿಮೆ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು, ಇದು ಹೊಸ ಪಂಚ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ದೊಡ್ಡ 40 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ

2026ರ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಈಗ ಹೊಸ 40 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ARAI- ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ 468 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ C75 ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸುಮಾರು 355 ಕಿ.ಮೀ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Prices: ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇಕ್‌!..ಬಂಗಾರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 30 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು 300 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ EV ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ 2026 ನಗರ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸುಧಾರಿತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವೇಗವಾದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ದಕ್ಷತೆ

ಹೊಸ ಪಂಚ್ ಸುಧಾರಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 65 kW DC ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಕೇವಲ 26 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 20% ರಿಂದ 80%ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜ್ ಸುಮಾರು 135 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಪ್ರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ LFP ಕೋಶಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿತಾವಧಿಯ, ಅನಿಯಮಿತ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಟಾಟಾ ಇ-ಡ್ರೈವ್ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹590 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ: ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮದ ಶಂಕೆ!

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ

2026ರ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಕೇವಲ 9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0-100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬಹು ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾಡಲ್ ಶಿಫ್ಟರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಾಂದ್ರ ಗಾತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV 195 MM ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 450 MMವರೆಗಿನ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತನ್ನ SUV ಶೈಲಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

2026 Tata PUNCH EV Facelift2026 Tata PUNCH EV Facelift price2026 Tata PUNCH EV price2026 Tata PUNCH EV launch2026 Tata PUNCH EV Facelift range

Trending News