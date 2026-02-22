2026 Tata PUNCH EV Facelift: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ₹9.69 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2026 ಪಂಚ್ ಇವಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರು ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 468 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಂಚ್ ಇವಿಯನ್ನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್ (BaaS) ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. BaaS ಮಾದರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಕಡಿಮೆ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು, ಇದು ಹೊಸ ಪಂಚ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ 40 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ
2026ರ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಈಗ ಹೊಸ 40 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ARAI- ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ 468 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ C75 ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸುಮಾರು 355 ಕಿ.ಮೀ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Prices: ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇಕ್!..ಬಂಗಾರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 30 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು 300 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ EV ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ 2026 ನಗರ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸುಧಾರಿತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೇಗವಾದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ದಕ್ಷತೆ
ಹೊಸ ಪಂಚ್ ಸುಧಾರಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 65 kW DC ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಕೇವಲ 26 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 20% ರಿಂದ 80%ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜ್ ಸುಮಾರು 135 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಪ್ರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ LFP ಕೋಶಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿತಾವಧಿಯ, ಅನಿಯಮಿತ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಟಾಟಾ ಇ-ಡ್ರೈವ್ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹590 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ: ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮದ ಶಂಕೆ!
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ
2026ರ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಕೇವಲ 9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0-100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬಹು ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾಡಲ್ ಶಿಫ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಾಂದ್ರ ಗಾತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV 195 MM ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 450 MMವರೆಗಿನ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತನ್ನ SUV ಶೈಲಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.