ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಡುವೆ ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಫರ್..! 63,841 ರೂ, ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ..!

ಈ ಓಂ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 23, 2025, 06:17 PM IST
  • ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ 1.9 ಇಂಚು ಉದ್ದ, 2.5 ಇಂಚು ಎತ್ತರವಿದ್ದು, ಓಂ ಚಿಹ್ನೆಯ ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಇದು ಟ್ಯಾಂಪರ್‌-ಪ್ರೂಫ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
  • ರಿಟರ್ನ್ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, WHP ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು 100% ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಡುವೆ ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಫರ್..! 63,841 ರೂ, ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ..!
ಮುಂಬೈ,: ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಅದು ಕೈಗೆಟುಕದ ಲೋಹವಾಗಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿನ್ನಾಭರಣದ ಲಾಕೆಟ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂತಹ ಲಾಕೆಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಓಂ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ (999) ಶುದ್ಧತೆಯ 5 ಗ್ರಾಂ ಓಂ ಯೆಲ್ಲೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಆಭರಣವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ₹63,841 (ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಓಂ ಪೆಂಡೆಂಟ್ 1.9 ಇಂಚು ಉದ್ದ ಮತ್ತು 2.5 ಇಂಚು ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಓಂ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು WHP ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಟ್ಯಾಂಪರ್‌-ಪ್ರೂಫ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಡೆಲಿವರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, WHP ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ, ಜೊತೆಗೆ 100% ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

WHP ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ನ ₹63,841 ಬೆಲೆಯು ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕರಕುಶಲತೆ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, SBI ಕ್ರೆಡಿಟ್/ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ₹4,000 ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ, ಅಮೆಜಾನ್ ಪೇ ICICI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ₹1,915 ವರೆಗಿನ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಖರೀದಿಗಳಲ್ಲಿ 18% ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಓಂ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಹಿವಾಟಿನ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಆಭರಣವು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author
