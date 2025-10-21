ಕೇವಲ 300 ರೂ.ಗೆ 24K ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ! ಇದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ!

24K Gold For Rs 300: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈಗ ಲಕ್ಷದ ಗಡಿಯನ್ನೂ ದಾಟಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಇದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಬೇಸರದ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಇದ್ದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ 24K (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್) ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೇವಲ 300 ರಿಂದ 400 ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ನಿಜ.
ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಸೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಾಗ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಬಯಕೆ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿದ ಹಣ ಬಹಳ ಬೇಗ ದ್ವಿಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಜನ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ತೊಲ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ದುಬಾರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೇವಲ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ಬಹಳ ಜನರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನುಮಾನಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಆಭರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತಿನ್ನುವ ಚಿನ್ನ. ಇದೇನು, ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎಂದುಕೊಂಡಿರಾ? ಹೌದು, ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಇರುವವರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೋಟ್ ನಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಂಥ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ದರ ಕೇವಲ 300 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇರಲಿ, ಒಂದು ತೊಲ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿನ್ನ ಕೂದಲುಗಿಂತಲೂ ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.