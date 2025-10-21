English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಕೇವಲ 300 ರೂ.ಗೆ 24K ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ! ಇದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ!

ಕೇವಲ 300 ರೂ.ಗೆ 24K ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ! ಇದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ!

Pure Gold for Rs 300: ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದು ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಎನ್ನಲಾಗುವ 24K (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್) ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೇವಲ 300 ರಿಂದ 400ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂದರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.  

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 21, 2025, 10:29 AM IST
  • ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಬರೆದಿದೆ.
  • ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಆಭರಣ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದರೂ ಕನಿಷ್ಠ 50,000ರೂ.ಗಳಾದರೂ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
  • ಆದರೆ, ಕೇವಲ 300ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾ

Trending Photos

ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ!
camera icon7
night
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ!
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಯು-ಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದ ಅದೃಷ್ಟ : 88,000 ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿ ಕೇವಲ 74 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ! ರಾಜ್ಯದ ಈ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಬರೀ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್
camera icon8
BR Shetty
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಯು-ಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದ ಅದೃಷ್ಟ : 88,000 ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿ ಕೇವಲ 74 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ! ರಾಜ್ಯದ ಈ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಬರೀ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್
2026ರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು ಈ ರಾಶಿಯವರು : ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ಇದು
camera icon7
Horoscoep
2026ರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು ಈ ರಾಶಿಯವರು : ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ಇದು
ರಾಹುವಿನಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ: ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು, ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ
camera icon6
Rahu Gochar
ರಾಹುವಿನಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ: ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು, ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ
ಕೇವಲ 300 ರೂ.ಗೆ 24K ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ! ಇದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ!

24K Gold For Rs 300: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈಗ ಲಕ್ಷದ ಗಡಿಯನ್ನೂ ದಾಟಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಇದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಬೇಸರದ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಇದ್ದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ 24K (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್) ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೇವಲ 300 ರಿಂದ 400 ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ನಿಜ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಸೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಾಗ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಬಯಕೆ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿದ ಹಣ ಬಹಳ ಬೇಗ ದ್ವಿಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಜನ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ತೊಲ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ದುಬಾರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೇವಲ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು Gold ಇದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ... ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ!

ಬಹಳ ಜನರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನುಮಾನಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಆಭರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತಿನ್ನುವ ಚಿನ್ನ. ಇದೇನು, ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎಂದುಕೊಂಡಿರಾ? ಹೌದು, ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಇರುವವರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೋಟ್ ನಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಂಥ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ದರ ಕೇವಲ 300 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದಂತೆ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು?

ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇರಲಿ, ಒಂದು ತೊಲ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿನ್ನ ಕೂದಲುಗಿಂತಲೂ ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Gold priceGold24K GoldGold In Cheapest PriceGold rate

Trending News