  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ : ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥಾವಾ ಖರೀದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ 25 ಲಕ್ಷ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ : ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥಾವಾ ಖರೀದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ 25 ಲಕ್ಷ

ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸುವ ಈ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.

Dec 12, 2025, 10:07 AM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
  • ಏನಿದು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡ ಯೋಜನೆ ?
  • HBA ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು?

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ : ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥಾವಾ ಖರೀದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ 25 ಲಕ್ಷ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ HBA ಅಂದರೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, 25 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕನಸನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. 
 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು : 
ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸುವ ಈ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡ ( HBA )ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಏನಿದು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡ ಯೋಜನೆ ?: 
- ಗೃಹ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಖರೀದಿ, ನವೀಕರಣ ಅಥವಾ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 
- ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ವಸತಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 
- ಇದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಲ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

HBA ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು? : 
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ 34 ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ 25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡರ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು HBA ಆಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಮುಂಗಡವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

HBA ಯೋಜನೆಗೆ ತಗಲುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಷ್ಟು? : 
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರವು HBAಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಬಡ್ಡಿದರವು 6% ರಿಂದ 7.5% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. HBA ಬಡ್ಡಿದರವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಇದರರ್ಥ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಅಪಾಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

HBA ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಷರತ್ತುಗಳು ಯಾವುವು? : 
- ಈ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
- ಆದರೆ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. 
-  ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. 
- ಇದಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬಾರದು. 
- ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ HBA ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ HBA ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮ  : 
- ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು HBA ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ. 
- ನಿರ್ಮಾಣದ ಪುರಾವೆಗಳು, ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈಗ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 
- ಇದು ಸಾಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ.
- ಇದು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. 

HBA ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ....
- HBA ಯೋಜನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. 
- ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಗ್ಗದ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಬಡ್ಡಿದರದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
- ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

