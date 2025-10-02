English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

25 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ...! LIC ಯಿಂದ ಸೂಪರ್ ಯೋಜನೆ..!

LIC ಯ ಜೀವನ್ ಉಮಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 2, 2025, 03:20 PM IST
  • ಒಟ್ಟು ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು
  • LIC ಲಾಭದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೋನಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
  • ಸ್ಥಳೀಯ ಏಜೆಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದನ್ನು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಮಧುಮೇಹಿಗಳೇ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ.!? ಬಹುಷಃ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
camera icon9
Diabetes Diet
ಮಧುಮೇಹಿಗಳೇ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ.!? ಬಹುಷಃ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭವಿಷ್ಯ
camera icon9
Baba Vanga
ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭವಿಷ್ಯ
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
camera icon5
vande bharat sleeper trains list
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಅಂಗರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನಂತೆ ಈಕೆಯನ್ನು ಸದಾ ಕಾಯುವ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon9
Deepika Padukone bodyguard salary
ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಅಂಗರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನಂತೆ ಈಕೆಯನ್ನು ಸದಾ ಕಾಯುವ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
25 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ...! LIC ಯಿಂದ ಸೂಪರ್ ಯೋಜನೆ..!

Add Zee News as a Preferred Source

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ಯ ಜೀವನ್ ಉಮಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯು ಉಳಿತಾಯ, ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಕವರ್‌ ನಡುವೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ದಿನಕ್ಕೆ 25 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಲೇ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕವರೇಜ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು LIC ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ 15ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಖಾತರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಆದಾಯವು ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ (ಸುಮ್ ಅಸೂರ್ಡ್) ಶೇ 8ಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕವರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 40,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಪಾಲಿಸಿಯ ಸುಮ್ ಅಸೂರ್ಡ್ ಮೊತ್ತವು ಕನಿಷ್ಠ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಅವಧಿಯು 15, 20, 25 ಅಥವಾ 30 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. LIC ಲಾಭದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೋನಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ 105 ಪ್ರತಿಶತ + ಬೋನಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, 26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕವರೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸುಮಾರು 15,882 ರೂಪಾಯಿಗಳಿರುತ್ತದೆ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಪಾವತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4.76 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿದ ನಂತರ, 31ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 40,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. "ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಪಾಯರಹಿತವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು LIC ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ (30 ದಿನಗಳಿಂದ 55 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ) ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. LIC ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ LIC ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಏಜೆಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದನ್ನು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

About the Author
LIC Jeevan UmangJeevan Umang policy benefitsRisk-free life insurance IndiaGuaranteed returns savings planLIC savings scheme

Trending News