ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ..!

'ವಿದೇಶಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈ ಸುಂಕಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ," ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 7, 2025, 02:53 PM IST
  • ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ವಿದೇಶಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಅಮೇರಿಕನ್ ತಯಾರಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
  • ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಂತಹ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್‌ಎಂಸಿಎ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ..!

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಆಮದು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ದೇಶೀಯ ಟ್ರಕ್ ತಯಾರಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ವಿದೇಶಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈ ಸುಂಕಗಳು ಅಗತ್ಯ," ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹೊಸ ಸುಂಕವು ಅಮೆರಿಕದ ಟ್ರಕ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಪೀಟರ್‌ಬಿಲ್ಟ್, ಕೆನ್‌ವರ್ತ್ (ಪ್ಯಾಕರ್ ಒಡೆತನದ), ಡೈಮ್ಲರ್ ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೈಟ್‌ಲೈನರ್‌ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ವಿದೇಶಿ ತಯಾರಕರಿಂದ ಒಡ್ಡಲಾಗುವ ಅನ್ಯಾಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ, ದೇಶೀಯ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಕೆನಡಾ, ಜಪಾನ್, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಂತಹ ಟ್ರಕ್ ರಫ್ತುದಾರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ:

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್-ಮೆಕ್ಸಿಕೊ-ಕೆನಡಾ ಒಪ್ಪಂದ (USMCA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 64% ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಸುಂಕ ರಹಿತವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ 25% ಸುಂಕವು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತುದಾರವಾಗಿದ್ದು, 2019 ರಿಂದ ತನ್ನ ರಫ್ತನ್ನು ಸುಮಾರು 3.4 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಸುಂಕವು ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾಂಟಿಸ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ. ಸ್ಟೆಲ್ಲಾಂಟಿಸ್ ಈ ಸುಂಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಲಾಬಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇತರ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:

ಸ್ವೀಡನ್‌ನ ವೋಲ್ವೋ ಗ್ರೂಪ್, ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಮಾಂಟೆರ್ರಿಯಲ್ಲಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಿರುವ $700 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಹೆವಿ-ಟ್ರಕ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಸುಂಕದಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಘು ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ 15% ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರವು ಲಘು ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು:

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಭಾರೀ ಟ್ರಕ್ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 1 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಲಘು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಭಾಗಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಸುಂಕ ನೀತಿಯು ಅಮೆರಿಕದ ದೇಶೀಯ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಂತಹ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.ವ್ಯಾಪಾರ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಈ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trump truck tariffsUS import duties trucksTrade protectionism USMedium heavy duty truck tariffsUSMCA agreement impact

