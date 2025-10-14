3% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಬೋನಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್

ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 3 ಶೇ. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಾ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನೇ ನೀಡಿದೆ.
30 ದಿನಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೋನಸ್ :
ಕೆಲವು ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ (RPF) ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಶೇಷ ಪಡೆ (RPSF)ಯ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 2024-25ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ಉತ್ತರ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ವೇತನ ಅರ್ಹತಾ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ಬೋನಸ್ :
ಈ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಅರ್ಹತಾ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ 'ಸಿ' ಆರ್ಪಿಎಫ್/ಆರ್ಪಿಎಸ್ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈ ಬೋನಸ್ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಅರ್ಹತಾ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬೋನಸ್ :
ಆದರೆ ಬೋನಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಮಿತಿಯನ್ನು 7,000 ರೂ. ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಹ
ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ 6,908 ರೂ. ಗರಿಷ್ಟ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೋನಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು, ಉದ್ಯೋಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು 2024-25 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಸೇವಾ ಅವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇತನ :
ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಬೋನಸ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಆರ್ ಓ ಶಶಿಕಾಂತ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಹೇಳಿದರು. ರೈಲ್ವೆ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬೋನಸ್ ಆಗಿದೆ.
ನೌಕರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ :
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ನೌಕರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ.
ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ :
ಈ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರಿಗೆ ಎರಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಒಂದು ಬೋನಸ್, ಎರಡನೆಯದು ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ. ಡಿಎ ಈಗ ಶೇ. 55 ರಿಂದ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.