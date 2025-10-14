English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
3% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಬೋನಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್

ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ  ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2024-25ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 14, 2025, 04:40 PM IST
30 ದಿನಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೋನಸ್ :
ಕೆಲವು ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ (RPF) ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಶೇಷ ಪಡೆ (RPSF)ಯ  ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 2024-25ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ಉತ್ತರ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ವೇತನ ಅರ್ಹತಾ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ಬೋನಸ್  :
ಈ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಅರ್ಹತಾ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ 'ಸಿ' ಆರ್‌ಪಿಎಫ್/ಆರ್‌ಪಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈ ಬೋನಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಅರ್ಹತಾ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ

ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬೋನಸ್ : 
ಆದರೆ ಬೋನಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಮಿತಿಯನ್ನು  7,000 ರೂ. ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಹ 
ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ 6,908 ರೂ.  ಗರಿಷ್ಟ ಬೋನಸ್  ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೋನಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು, ಉದ್ಯೋಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು 2024-25 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

 ಸೇವಾ ಅವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇತನ : 
ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಬೋನಸ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಆರ್ ಓ ಶಶಿಕಾಂತ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಹೇಳಿದರು. ರೈಲ್ವೆ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬೋನಸ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಆನ್‌ಲೈನ್ & ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

ನೌಕರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ :
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ನೌಕರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ.  

ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ : 
ಈ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರಿಗೆ ಎರಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಒಂದು ಬೋನಸ್, ಎರಡನೆಯದು ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ. ಡಿಎ ಈಗ ಶೇ. 55 ರಿಂದ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿಯನ್ನು  ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

