ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 30 ದಿನಗಳ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ ..!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಪಡೆಯದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ (UTs) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 30, 2025, 04:57 PM IST
  • ಈ ಬೋನಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಲಭ್ಯ
  • ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರವರೆಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರು ಮಾತ್ರ ಬೋನಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಹರು

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 30 ದಿನಗಳ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ ..!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ವಿಟಿ ಆಧಾರಿತ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 2024-25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಅಡ್-ಹಾಕ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಸೋಮವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂ 6,908 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಯಾರಾದರೂ ವರ್ಷವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಿಂಗಳುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ (ಪ್ರೊ-ರೇಟಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ) ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಗ್ರೂಪ್ 'ಸಿ' ಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ 'ಬಿ' ಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಆಧಾರಿತ ಬೋನಸ್ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡದವರಿಗೆ 2024-25ರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 30 ದಿನಗಳ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಆಧಾರಿತ ಬೋನಸ್ (ಅಡ್-ಹಾಕ್ ಬೋನಸ್) ನೀಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಚಿವಾಲಯವು ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಬೋನಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಪಡೆಯದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ (UTs) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ಅರ್ಹರು, ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಿನಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಹ ಬೋನಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಹರು.ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂ. 1,184 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೋನಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?

-ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ರೂ. 7,000 ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರೂ. 7,000 ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ 30 ದಿನಗಳ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

-7,000 × 30 ÷ 30.4 = ರೂ. 6,907.89 (ರೂ. 6,908).

-ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರವರೆಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರು ಮಾತ್ರ ಬೋನಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಹರು.

-ಈ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದ, ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಅಥವಾ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನೌಕರರು. ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಿಯಮಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹರು.

-ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಯೇ ಬೋನಸ್ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.

-ಬೋನಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹತ್ತಿರದ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲು ಬೋನಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

Central government bonusCentral government employee bonus30 day bonus calculationGovernment bonus eligibility 2024Festival bonus for central employees

