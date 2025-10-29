60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ರೈತರಿಗೆ 3,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ : ಪೆನ್ಶನ್ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗಲೇ ಮಾಡಿ

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ, ಕಿಸಾನ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಗುರಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು.
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2019 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆಯು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 3,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ರೈತ ಸತ್ತರೆ, ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯ 50% ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಿಂಚಣಿ ರೈತನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವುದು. ಪತಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಪತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು, ರೈತರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 100 ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು (ಸರಾಸರಿ 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ). ಸರ್ಕಾರವು ಸಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಸುವ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ (LIC) ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೋಂದಾಯಿಸಲು, ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (CSC) ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (IFSC ಕೋಡ್ನೊಂದಿಗೆ) ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯಮಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ರೈತನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾಸಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಆರಂಭಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು VLEಗೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು VLE ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರೈತನಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಿಸಾನ್ ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (KPAN) ಮತ್ತು ಕಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಟಿಲವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ರೈತರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುವುದನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.