EPFO: ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ 30,000 ತಲುಪಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿಯೆಷ್ಟು? EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

EPFO: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೂ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 15, 2026, 07:44 PM IST
  • ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು EPFO ​​ಗೆ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ
  • ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 4,285 ಪಡೆಯಬಹುದು

EPFO: ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ 30,000 ತಲುಪಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿಯೆಷ್ಟು? EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

EPFO: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೂ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ EPFO ​​ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ದುಡಿಯುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಆಶಾಕಿರಣವಿದೆ. 

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು EPFO ​​ಗೆ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 15,000 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ. 50,000 ಅಥವಾ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 15,000 ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಭಾಗವು ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಹೋಗುತ್ತದೆ. 15,000 ರೂ.ಗಳ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 7,500 ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 1,000 ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ 1,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ 7,500 ರೂ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು 30,000 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ:
ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ.. ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು 15,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 30,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರವೆಂದರೆ: (ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ × ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳು) / 70.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಾವು ರೂ. 15,000 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, 35 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 7,500. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂಲವನ್ನು ರೂ. 30,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, 'ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ' ಕಳೆದ 60 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೂಲ ವೇತನವಾಗಿದೆ. ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು 30,000 ರೂ. ವೇತನ ಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 7,500 ರಿಂದ ರೂ. 15,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 4,285 ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 1,000 ಮಾತ್ರ.

