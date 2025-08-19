English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.32ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ...!

ಹಣಕಾಸು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 2019-20ರಲ್ಲಿ 6.48 ಕೋಟಿ ಜನರು ರಿಟರ್ನ್‌ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೆ, 2024-25ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 8.56 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಇದು ತೆರಿಗೆ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 19, 2025, 07:45 PM IST
  • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲನೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
  • ಆದರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ ದಾಖಲಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಏರಿಕೆಯು ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾದ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಇವೆರಡು ರಾಶಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯ ಸ್ವರೂಪವಿದ್ದಂತೆ! ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದಾದರಂತೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸದ ಪ್ರೀತಿ ಸಮಾಗಮವಾದ ಲೆಕ್ಕ
camera icon6
Shiva Parvati Rashi
ಇವೆರಡು ರಾಶಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯ ಸ್ವರೂಪವಿದ್ದಂತೆ! ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದಾದರಂತೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸದ ಪ್ರೀತಿ ಸಮಾಗಮವಾದ ಲೆಕ್ಕ
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
camera icon7
EPS
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ಹಳದಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ! ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ ಶುಗರ್‌ ಲೆವೆಲ್
camera icon7
blood sugar
ಹಳದಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ! ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ ಶುಗರ್‌ ಲೆವೆಲ್
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರದಾನ ಆಮೆ ಉಂಗುರ : ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಹರಿಯುವುದು ಹಣದ ಹೊಳೆ
camera icon8
Turtle Ring
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರದಾನ ಆಮೆ ಉಂಗುರ : ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಹರಿಯುವುದು ಹಣದ ಹೊಳೆ
ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.32ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ...!

ಕಳೆದ ಐದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ (ITR) ದಾಖಲಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾ 32ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 2019-20ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6.48 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆದಾರರು ರಿಟರ್ನ್‌ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೆ, 2024-25ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 8.56 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 2 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹಲವಾರು ನೀತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೌಧರಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಖರೀದಿ, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾರಾಟ, ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ TDS (ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ) ಮತ್ತು TCS (ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ:

ನವೀಕೃತ ಫಾರ್ಮ್ 26AS ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿಕೆ (AIS) ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಖರವಾದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ITR ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶದಂತಹ ಸರಳೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತೆರಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿವೆ.

2021ರ ಇ-ಪರಿಶೀಲನಾ ಯೋಜನೆಯು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ITR ದಾಖಲಾತಿಗಳ ನಡುವಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ, ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಉತ್ತೇಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು, ಸರಳಗೊಳಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆ ವಿಭಾಗಗಳು, ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಹಣ ಕಾಯ್ದೆ (2015) ಹಾಗೂ ಬೇನಾಮಿ ವಹಿವಾಟು ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ (2016) ರಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು ತೆರಿಗೆ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜಿಸಿವೆ.

ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ:

ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಗದ ಆಧಾರಿತ ದಾಖಲಾತಿಯಿಂದಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತುಲನೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಜಾರಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲನೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ ದಾಖಲಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಏರಿಕೆಯು ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾದ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author
What is Gaming BillGaming Bill newsOnline gaminggaming appbetting

Trending News