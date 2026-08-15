/20KM ಮೈಲೇಜ್, 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ; ₹10 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಸಿಗುವ 4 ಬೆಸ್ಟ್ SUVಗಳು

Budget SUV Cars: ಭಾರತದಲ್ಲಿ SUV ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ SUV ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಬೆಲೆ, ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಂಬ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ₹10 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ಬಲವಾದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರುಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದು, ಟಾಟಾ ಪಂಚ್, ಹ್ಯುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUVಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ₹10 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಕಾರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ Punch ಮತ್ತು Exter ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ SUV ಏಕೆ ಇಷ್ಟ?
ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಿಂತ SUV ಮಾದರಿಯ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದ ಸೀಟಿಂಗ್, ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ದೃಶ್ಯ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUVಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ SUVಗಳ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ₹10 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ SUV ಅನುಭವ ಬಯಸುವವರಿಗೆ Sub-4 metre compact SUVಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
Tata Punch – ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ
₹10 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ SUVಗಳಲ್ಲಿ Tata Punch ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರು. ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಶ. Punchಗೆ 5-Star ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ Punchನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹5.70 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹10.67 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು CNG ಆಯ್ಕೆಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, CNG ಆವೃತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ running cost ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. Punchನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅದರ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗಾತ್ರ. ನಗರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾರಾಂತ್ಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಖರೀದಿದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
Hyundai Exter – ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಒತ್ತು
Hyundai Exter ಕೂಡ ₹10 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಜನಪ್ರಿಯ SUV ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹5.81 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹9.46 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು CNG ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ/ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಮೈಲೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 19.2ರಿಂದ 27.1 kmplವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾರು ಬಳಸುವವರು ಮೈಲೇಜ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ Exter CNG ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗಾತ್ರ, SUV ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಈ ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ.
Maruti Suzuki Fronx – ಮೈಲೇಜ್ಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆ
Maruti Suzuki Fronx ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ SUV ಶೈಲಿಯ ಕಾರು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು SUV ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಗರ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. Fronxನ ಪ್ರಮುಖ ಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದರ fuel efficiency ಮತ್ತು Maruti Suzukiಯ ವ್ಯಾಪಕ service network. ಕಡಿಮೆ maintenance cost ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ service centreಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ: ಎಲ್ಲಾ variants ₹10 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ variant ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ex-showroom ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಜೆಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಾಗ on-road price ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಅಗತ್ಯ.
Tata Nexon – ಹೆಚ್ಚು SUV ಅನುಭವ ಬಯಸುವವರಿಗೆ
₹10 ಲಕ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ Tata Nexon ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. Nexonನ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ engine options ಮತ್ತು SUV ವಿನ್ಯಾಸ ಇದನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿವೆ. Nexonನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, CNG ಮತ್ತು EV ಆಯ್ಕೆಗಳವರೆಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ. ಕೆಲವು variants ₹10 ಲಕ್ಷದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದರೂ, ಉತ್ತಮ feature ಹೊಂದಿರುವ variants ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. Nexonನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ground clearance, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ cabin ಮತ್ತು ಹಲವು safety features ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಗರ ಚಾಲನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಮೈಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ
20 kmpl ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಎನ್ನುವುದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ARAI/claimed mileage ಮತ್ತು ನೈಜ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ mileage ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾಫಿಕ್, AC ಬಳಕೆ, ಚಾಲನಾ ಶೈಲಿ, ರಸ್ತೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಾರಿನ load ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನೈಜ ಮೈಲೇಜ್ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ brochureನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ mileage ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
5-Star Safety ಎಂದರೇನು?
ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ safety rating ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ 5-Star rating ಯಾವ crash-test ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ test protocol ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ Bharat NCAP ಮತ್ತು Global NCAP ಮುಂತಾದ crash-test ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ratingಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರು airbags, ESC, ABS, seat-belt reminders, ISOFIX ಮತ್ತು ಇತರ safety equipmentಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
₹10 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?
ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಸುರಕ್ಷತೆ + ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆ: Tata Punch
* ಮೈಲೇಜ್ + ನಗರ ಬಳಕೆ: Hyundai Exter
* ಮೈಲೇಜ್ + ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ: Maruti Suzuki Fronx
* ಹೆಚ್ಚಿನ SUV ಅನುಭವ + ಹಲವು powertrain ಆಯ್ಕೆಗಳು: Tata Nexon
₹10 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಕಾರುಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Tata Punch, Hyundai Exter, Kia Syros ಮತ್ತು Maruti Suzuki Fronx ಮುಂತಾದವುಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ
ಕಾರಿನ ex-showroom ಬೆಲೆ ₹9 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಅದು ₹9 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. Registration, insurance, road tax, accessories ಮತ್ತು ಇತರ charges ಸೇರಿ on-road price ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು budget ಆಗಿದ್ದರೆ, ₹9.5–10 ಲಕ್ಷ ex-showroom ಕಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದರ on-road price ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ SUV ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ಸುರಕ್ಷತೆ, family-friendly space ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ running cost ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ Tata Punch, Hyundai Exter, Maruti Suzuki Fronx ಮತ್ತು Tata Nexon ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿನ on-road price, variant, actual mileage, safety rating ಮತ್ತು service costಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.