Bank Holidays: ಮಾರ್ಚ್‌ 19ರಿಂದ ಸತತ 4 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Bank Holidays in March 2026: ನೀವು ಇಎಂಐ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ? ಯಾರಿಗಾದರೂ ಚೆಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿಯಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿವೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡಮಾಡದೇ ಇಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆಯೇ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಆರ್ಬಿಐ (RBI) ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆಗಳಿವೆ.
ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ ಆಗಿರಲಿವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ದಿನ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ? ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳೇನು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ...
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವೂ EMIನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು! ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ವಾರ ಸತತ 4 ದಿನ ರಜೆ
|ದಿನಾಂಕ (ಮಾರ್ಚ್ 2026)
|ವಾರ
|ರಜೆಗೆ ಕಾರಣ
|ಮಾರ್ಚ್ 19
|ಗುರುವಾರ
|ಯುಗಾದಿ / ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವಾ
|ಮಾರ್ಚ್ 20
|ಶುಕ್ರವಾರ
|ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್ (ಕೆಲವೆಡೆ)
|ಮಾರ್ಚ್ 21
|ಶನಿವಾರ
|ರಂಜಾನ್ (ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಜೆ)
|ಮಾರ್ಚ್ 22
|ಭಾನುವಾರ
|ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾರದ ರಜೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾದ ‘ಯುಗಾದಿ’ ಈ ಬಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ 19ರ ಗುರುವಾರ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ. ಮರುದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 20 & 21) ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ. ಅದರ ಮಾರನೇ ದಿನ ಭಾನುವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 22) ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಜೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ಸತತ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮುಖ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ಪೇ, ಪೇಟಿಎಂನಂತಹ ಯುಪಿಐ ಸೇವೆಗಳು 24 ಗಂಟೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಲು ನೀವು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ NEFT ಅಥವಾ IMPS ಬಳಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 35% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!
ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ ಇರುವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳಿದ್ದರೂ ‘ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್’ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸತತ 4 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಎಟಿಎಂ (ATM) ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಗದು ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಣವನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.