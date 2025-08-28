ಸತತ 4 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ : RBI ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಗಮನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ ಬಿಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾನುವಾರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಬ್ಬಗಳ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲದೆ, ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರದಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಕರ್ಮ ಪೂಜೆ, ಓಣಂ, ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್, ತಿರುಓಣಂ, ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್, ಇಂದ್ರಜಾತ್ರೆ, ಈದ್ ನಂತರ ನವರಾತ್ರಿ,, ಮಹಾರಾಜ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ, ಮಹಾಸಪ್ತಮಿ/ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಮುಂತಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ:
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2025 (ಬುಧವಾರ): ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಪೂಜೆಯ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2025 (ಗುರುವಾರ) : ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಓಣಂ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2025 (ಶುಕ್ರವಾರ): ಗುಜರಾತ್, ಮಿಜೋರಾಂ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ವಿಜಯವಾಡ, ಮಣಿಪುರ, ಜಮ್ಮು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ, ನವದೆಹಲಿ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್ ಮತ್ತು ತಿರುವೋಣಂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2025 (ಶನಿವಾರ): ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್ (ಮಿಲಾದ್-ಉನ್-ನಬಿ)/ಇಂದ್ರಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2025 (ಶುಕ್ರವಾರ) : ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 (ಸೋಮವಾರ): ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2025 (ಶನಿವಾರ) : ಮಹಾರಾಜ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2025 (ಸೋಮವಾರ) : ಮಹಾ ಸಪ್ತಮಿ, ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 (ಮಂಗಳವಾರ): ತ್ರಿಪುರ, ಒಡಿಶಾ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಮಣಿಪುರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಅಷ್ಟಮಿ/ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ/ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು 9 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸತತ 4 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಈ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.