ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ 4 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ : ಕಡೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ RBI

ರಜೆಯ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರು ನಗದು ಠೇವಣಿ, ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಸಾಲ ಅರ್ಜಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 22, 2025, 12:02 PM IST
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ರಜೆ
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ರಜಾದಿನಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
  • ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ 4 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ : ಕಡೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ RBI

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ರಜಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2025 ರ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ರಜೆಯ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರು ನಗದು ಠೇವಣಿ, ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಸಾಲ ಅರ್ಜಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ರಜೆ : 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.  ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬತುಕಮ್ಮ ಹೂವಿನ ಉತ್ಸವ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ವೀರ್ ಶಹೀದ್ ದಿವಸ್ ಗಾಗಿ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರದ ರಜೆ ಇದ್ದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಭಾನುವಾರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ದಿನ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ರಜಾದಿನಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಚೆಕ್ ಠೇವಣಿ, ದೊಡ್ಡ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಗಳಂತಹ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಯೋಜಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ UPI ಪಾವತಿಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ATM ಸೇವೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ನಿಧಿ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಸಾಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಈ ರಜಾದಿನಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆರ್‌ಬಿಐ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಬ್ಬಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

