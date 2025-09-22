New GST Rates : ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ನಡುವೆ ಈ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ 40% GST ಹೆಚ್ಚಳ..! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 22, 2025, 04:32 PM IST
  • ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ 40% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

New GST Rates : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೊಸ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0) ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ದರಗಳನ್ನು — 5% ಮತ್ತು 18% — ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿರುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ 40% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್‌ಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್‌ಗಳು, ವಿಹಾರ ನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿವೆ. ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ, ಪೆಪ್ಸಿ, ಮೌಂಟೇನ್ ಡ್ಯೂ, ಫಾಂಟಾ ಮುಂತಾದ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಗ್‌ಗಳು ಈಗ 40% ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಇದೇ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ, ಗುಟ್ಕಾ, ಸಿಗರೇಟ್, ಜಗಿಯುವ ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಬೀಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್‌..! ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ.

ಆದರೆ, ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊಸ 40% ತೆರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಾಲವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಮರುಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ಆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅನುಭವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, 18% ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು, ವಿದೇಶಿ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳು, ಫ್ರಿಜ್‌ಗಳು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳು, ಏರ್‌ಕಂಡೀಷನರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮೊದಲು 28% ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ ಇವುಗಳನ್ನು ಈಗ 18%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 200 ಕಿ.ಮೀ ಓಡಲಿದೆ ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್..!

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಪದ್ದತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು.

 

