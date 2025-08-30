English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇವಲ 12,500 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 43 ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ

43 ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 12,500 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. TCL, Xiaomi, Thomson, Philipsನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ನೀವು 69% ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 30, 2025, 04:33 PM IST
  • ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ
  • 43 ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ
  • ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ 69% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು

ಕೇವಲ 12,500 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 43 ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ

43 inch LED Smart TV: ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಈ ಸೇಲ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೇಲ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸೇಲ್‌ಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ 43 ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ 43 ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ 12,500 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಟಿಸಿಎಲ್, ಥಾಮ್ಸನ್‌ನಂತಹ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ 69%ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್‌ಲೆಸ್ ಟಿವಿ: ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಈ 43 ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 20,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 40%ರಷ್ಟು ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ 2025 ಮಾದರಿಯು ಪೂರ್ಣ HD ಪರದೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು 34,999 ರೂ.ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿಸುವ ಬೆಳೆ ಇದು : 10 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಫಿಕ್ಸ್

ಟಿಸಿಎಲ್ ಐಫಾಲ್ಕಾನ್: TCL ಕಂಪನಿಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 19,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 50,999 ರೂ.ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಟಿವಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ 60%ವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ತರಬಹುದು. ಇದು 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪರದೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಯೋಮಿ F-ಸರಣಿ: ಶಿಯೋಮಿಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 23,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 44% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. 42,999 ರೂ.ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಟಿವಿಯನ್ನ 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಫೈರ್ ಟಿವಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಥಾಮ್ಸನ್ ಟಿವಿ: ಥಾಮ್ಸನ್‌ನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಜಿಯೋ ಟೆಲಿಓಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ 18,999 ರೂ.ಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಇದರ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 42%ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಧ್ವನಿ ಔಟ್‌ಪುಟ್ 40W ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 5,400 ರೂ.ವರೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು Cash ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಕಾನೂನು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಫಾಕ್ಸ್‌ಸ್ಕಿ ಟಿವಿ: ಈ 43 ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೇವಲ 12,499 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 69%ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷದ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

