ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ಕೋಟಿ ಜನರು ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಯಲ್-ಮನಿ ಗೇಮ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸರಿಸುಮಾರು ₹20,000 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂದಾಜು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದುರಂತಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬಿಲ್, 2025 ಈಗ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸಮ್ಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಹಾನಿಕಾರಕ ಗೇಮ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ, ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಉತ್ತೇಜನ:
ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕ ರಿಯಲ್-ಮನಿ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ವ್ಯಸನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಕಾನೂನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಗೇಮಿಂಗ್ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ದುರಂತಗಳು:
ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಯಲ್-ಮನಿ ಗೇಮ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿವೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ವರದಿಗಳು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿವೆ, ಯುವಕರು ಸಾಲದ ಜಂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವುದು, ಕುಟುಂಬಗಳು ನಾಶವಾಗಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ನಷ್ಟದಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಘಟನೆಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 18 ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮನಿ ಗೇಮ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ₹80 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗದೆ ಮೂವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದಲೂ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ವ್ಯಾಪಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ
ಇದರ ನಡುವೆ, ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಭರವಸೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಮವು ಈಗಾಗಲೇ 1.5 ಲಕ್ಷ ನೇರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರತಿ ನೇರ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ 2-3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಸುಮಾರು 40% ಗೇಮರ್ಗಳು ಟಿಯರ್-2 ಮತ್ತು ಟಿಯರ್-3 ನಗರಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ FAU-G ನಂತಹ ಗೇಮ್ಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್ಗಳ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿವೆ, ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಮತೋಲನದ ಕಾನೂನು
ಈ ಕಾನೂನು ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ವಿಶಾಲ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ನಂತರ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂಜಾಟದ ಶೈಲಿಯ ಮನಿ ಗೇಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೆರೆ ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾನೂನು ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ಗೇಮರ್ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಲಘುವಾಗಿ ಗೇಮರ್ ಆಡುಮಾತಾದ “ನೂಬ್” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಗಂಭೀರ ಸಂದೇಶವಿತ್ತು. ಆ ಸಂದೇಶವು ಈಗ ನೀತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಗೇಮಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಯುದ್ಧರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆದಿದೆ.ಹಾನಿಕಾರಕ ಗೇಮ್ಗಳಿಂದ ನಿಜವಾದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತಿದೆ