DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ 474 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ...! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾದ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 7, 2025, 12:50 PM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಮುಂದಿನ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
  • ಇದು ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗಿನ AICPI ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು

DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ 474 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ...! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ) ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ದರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6, 2025 ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾದ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ವೇತನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು 5ನೇ ಮತ್ತು 6ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ (ಸಿಪಿಸಿ) ಪೂರ್ವ-ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

5ನೇ ಮತ್ತು 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ

5ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: 5ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 466 ರಿಂದ 474 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6, 2025 ರಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: 6ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಡಿಎ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 252 ರಿಂದ 257 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಳಗಳು ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ, ಮತ್ತು ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಬಾಕಿ ವೇತನವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಮತ್ತು 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪೂರ್ವ-ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.ಉದಾಹರಣೆ 1: 5ನೇ ಸಿಪಿಸಿ

ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹18,000 ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ, ಮತ್ತು ಅವರು 5ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ: ಹಿಂದಿನ ಡಿಎ: ₹18,000 × 466% = ₹83,880

ಹೊಸ ಡಿಎ: ₹18,000 × 474% = ₹85,320

ಹೆಚ್ಚಳ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,440

ಉದಾಹರಣೆ 2: 6ನೇ ಸಿಪಿಸಿ

ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000 ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅವರು 6ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ: ಹಿಂದಿನ ಡಿಎ: ₹50,000 × 252% = ₹1,26,000

ಹೊಸ ಡಿಎ: ₹50,000 × 257% = ₹1,28,500

ಹೆಚ್ಚಳ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2,500

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯು ಮೂಲ ವೇತನ, ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು 5ನೇ ಮತ್ತು 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದು ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗಿನ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (AICPI) ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರಲಿದೆ.ಈ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

