ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲು ಕಾರಣ.. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆಯೂ ಇರಲ್ಲ..!

CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇದು 300 ರಿಂದ 900 ರವರೆಗಿನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 750ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, 650ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೆಂದು ಕಾಣಬಹುದು. CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಐದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
1. ಸಕಾಲಿಕ EMI ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ
ಸಾಲದ EMI ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ವಿಳಂಬದಿಂದ ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ EMI ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ತೀರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ
2. ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಗಳ ಸಮತೋಲನ
ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ (ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಸಾಲ) ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಗಳ (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ) ಸಮತೋಲನವಿರಬೇಕು. ಅತಿಯಾದ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಗಳು ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೀರಿಸಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸುಧಾರಿಸಿ.
3. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಿಲ್ನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ತೀರಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯ ಶೇ. 30-40ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
4. ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಬೇರೆಯವರ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಆಗುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
5. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿ
ಹೊಸ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು, ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೀರಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ನ್ನು ಸದಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಿಸಿ!.