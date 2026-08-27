/ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಬದಲಾಗುವ 5 ನಿಯಮಗಳು: LPG, ITR, ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್!

Major Rule Changes From September 1st: ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚು, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ LPG ಗ್ಯಾಸ್, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ITR ಫೈಲಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ FD ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಸೆ.1ರಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿವೆ. ಹೊಸ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಯಾರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
LPG ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ e-KYC ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ
ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ e-KYC ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. LPG ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ e-KYC ಅಥವಾ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರವರೆಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ LPG ವಿತರಕರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ.
ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಭಾರತದಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಭೌತಿಕ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಪಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಸರಳ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಳದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ITR ಫೈಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿ
ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. 2026-27 ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಡಿಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ITR ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2026 ಗಡುವಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ತಡವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ದಂಡ ಮತ್ತು ಇತರ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ITR ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ FDಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ
ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ Fixed Deposit ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ₹3 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ್ಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ನಿಯಮವು ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ FD ಬಡ್ಡಿದರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ನಿಯಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿಯಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ FDಗಳಿಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
LPG, ATF ಮತ್ತು ಇತರ ಇಂಧನ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ LPG ದರಗಳ ಜೊತೆಗೆ Aviation Turbine Fuel (ATF) ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಯಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂಧನ ದರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ATF ದರ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳ ಮೇಲೂ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ CNG ಮತ್ತು PNG ದರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಾಹನ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು PNG ಗ್ರಾಹಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭದ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾಹನ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ Tata Motors Passenger Vehicles ತನ್ನ ಕೆಲವು ಕಾರು ಮತ್ತು SUV ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ICE ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾಹನದ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಮಾದರಿ, ವೇರಿಯಂಟ್ ಮತ್ತು ನಗರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರು ಡೀಲರ್ಗಳಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
* LPG e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ.
* ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅನುಕೂಲ.
* ITR ಸಲ್ಲಿಸುವ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಗಡುವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಾರದು.
* ದೊಡ್ಡ FD ಮಾಡುವವರು ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿದರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
* LPG ಮತ್ತು ATF ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
* ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರು ಹೊಸ ದರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2026ರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ದರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿವೆ. LPG e-KYC, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ನಿಯಮ, ITR ಗಡುವು, ದೊಡ್ಡ FDಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 1ರಂದು LPG/ATF ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಬೇರೆ; ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದರ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.