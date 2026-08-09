/5 ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ.. 24KM ಮೈಲೇಜ್.. ₹8 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಟಾಪ್ 4 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರುಗಳು

Best SUVs under Rs 8 lakh: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ SUVಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ, ಉತ್ತಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUVಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ₹8 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ Tata Punch, Hyundai Exter, Nissan Magnite, Renault Kiger, Maruti Suzuki Fronx ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳು ಈ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ.
Tata Punch: ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ
₹8 ಲಕ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ Tata Punch ಒಂದು. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹6 ಲಕ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಪಟ್ಟಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ Punchನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ SUV ಮಾದರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ನಗರ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಗಾತ್ರ. 2026ರ ಹೊಸ Punchನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫೀಚರ್ಗಳಿವೆ. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು CNG ಆಯ್ಕೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ಬಯಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳು CNG ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
Hyundai Exter: ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV
Hyundai Exter ಕೂಡ ₹8 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹6.21 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. Exterನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ Hyundai ನೀಡುವ ಫೀಚರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಓಡಿಸುವವರಿಗೆ ಇದರ ಗಾತ್ರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಓಡಾಟ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ Exter ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
Nissan Magnite: ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆ
Nissan Magnite ಕೂಡ ₹8 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ SUV ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಮಾದರಿ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹6.14 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಟ್ಟಿಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. Magniteನಲ್ಲಿ SUV ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಹಲವು ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ SUV ಮಾದರಿಯ ಕಾರು ಬೇಕಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಗರ ಬಳಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ Magniteನಂತಹ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUVಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
Renault Kiger: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ SUV ಅನುಭವ
Renault Kiger ಕೂಡ ₹8 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರು. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹6.15 ಲಕ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Kigerನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ SUV ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣದ ಜಾಗ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ SUV ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ Renaultನ service network ಮತ್ತು maintenance ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
Maruti Suzuki Fronx: ಮೈಲೇಜ್ಗೂ ಗಮನ
Maruti Suzuki Fronx ₹8 ಲಕ್ಷದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆರಂಭವಾಗುವ SUV-ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹7.54 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. Fronxನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ, Maruti Suzukiಯ service network ಮತ್ತು fuel-efficiency ಮೇಲೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ. ನಗರ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾರು ಬೇಕಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
Hyundai Venue: ₹8 ಲಕ್ಷದ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ
Hyundai Venueನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು ₹7.94 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ₹8 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUVಗಳಲ್ಲಿ Venue ಕೂಡ ಒಂದು. Venueನಲ್ಲಿ Hyundaiನ ಫೀಚರ್ಗಳು, SUV ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಲವು ಎಂಜಿನ್/ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಆದರೆ ₹8 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಯಾವ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಡೀಲರ್ನಿಂದ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ
ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ನೋಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. Airbags, ABS, ESC, parking sensors, rear camera ಮತ್ತು crash-test performance ಮುಂತಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಶಗಳಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಬೂಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, AC performance ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮೈಲೇಜ್ ಮುಖ್ಯವೇ?
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮೈಲೇಜ್ ಈಗ ಕಾರು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ₹8 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ CNG ಆಯ್ಕೆಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು CNG ಮಾದರಿಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಂಪನಿ ಹೇಳುವ ARAI mileage ಮತ್ತು ನೈಜ ರಸ್ತೆ mileage ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಚಾಲನಾ ಶೈಲಿ, AC ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೈಜ ಮೈಲೇಜ್ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ SUV ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ?
₹8 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ SUV ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
* ನಗರ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗಾತ್ರ: Hyundai Exter / Tata Punch
* ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ SUV: Nissan Magnite / Renault Kiger
* ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು service network: Maruti Suzuki Fronx
* ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು premium feel: Hyundai Venue
* ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು SUV-style practicality: Tata Punch
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು ₹8 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ₹8 ಲಕ್ಷ ಎಂಬುದು ex-showroom ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು; on-road ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ₹8 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ SUV ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. Tata Punch, Hyundai Exter, Nissan Magnite, Renault Kiger, Maruti Suzuki Fronx ಮತ್ತು Hyundai Venue ಮುಂತಾದ ಮಾದರಿಗಳು ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್, ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ex-showroom ಬೆಲೆಗಿಂತ on-road ಬೆಲೆ, insurance, registration, variant features, safety, service cost ಮತ್ತು warranty ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಳಕೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೊಂದುವ ಕಾರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.