  • ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ನಿಯಮಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ನಿಯಮಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆ 2020 (21 ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿ) ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಕ್ಕು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇವರೂ 5 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 9, 2025, 06:27 PM IST
  • ಸ್ಥಿರಾವಧಿ (Fixed Term) ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ
  • ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ
  • ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮರಣ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ

ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ನಿಯಮಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೂ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಖಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸಿಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು:

ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ

-5 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ವಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ + 190 ದಿನಗಳು (ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳು) ಸಾಕು.
-6 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ವಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ + 240 ದಿನಗಳು (ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳು) ಸಾಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ..!

-ಈ ನಿಯಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಕಾಯ್ದೆ 1972 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 2A ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ.

-ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮರಣ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ
ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಸೇವೆ ಇದ್ದರೂ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಸಲೇ ಬೇಕು. ಮರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

-ಸ್ಥಿರಾವಧಿ (Fixed Term) ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆ 2020 (21 ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿ) ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಕ್ಕು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇವರೂ 5 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು.

-ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ
ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1995 ಪ್ರಕಾರ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಪೂರೈಸಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಖಚಿತ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಡೈವೋರ್ಸ್..!

ಹಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸಿಗದು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಹಕ್ಕು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ತರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿ, ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ 5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಬಾಕಿ ಬರಬಹುದು!

