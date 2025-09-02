English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 50 ಇಂಚಿನ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ LED ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ: ಈ ಆಫರ್ ಕೆಲವೇ ದಿನ ಮಾತ್ರ

ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 50 ಇಂಚಿನ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ LED ಟಿವಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 52%ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 2, 2025, 03:30 PM IST
  • LGಯ 50 ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೇವಲ 39,990 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ
  • 34,490 ರೂ.ಗೆ TCLನ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಲಭ್ಯ
  • ಐಫಾಲ್ಕನ್‌ 50 ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೇವಲ 29,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ

ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 50 ಇಂಚಿನ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ LED ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ: ಈ ಆಫರ್ ಕೆಲವೇ ದಿನ ಮಾತ್ರ

50 inch 4K Smart LED TV

: 50 ಇಂಚಿನ 4K LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ನೀವು LG, Acer, Thomsonನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನು 52%ವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು 50 ಇಂಚಿನ ಪರದೆಯ ಗಾತ್ರದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

LG TV: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಂಪನಿ LGಯ ಈ 50 ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 39,990 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 42%ರಷ್ಟು ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ 2025ರ ಮಾದರಿಯು ಪೂರ್ಣ HD ಪರದೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು 69,990 ರೂ.ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು LG webOS ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಗಿಫ್ಟ್ : ಕೇವಲ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಗುವುದು ಪಿಂಚಣಿ

TCL TV: TCL ನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ Google TV OS ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು 34,490 ರೂ.ಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಇದರ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 46% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 5,400 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಏಸರ್ ವಿ ಪ್ರೊ: ಏಸರ್‌ನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 30,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 54% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 67,999 ರೂ.ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಟಿವಿಯನ್ನು 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ PF ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಜಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿಂತಿರಬಹುದು.. ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಐಫಾಲ್ಕನ್ ಟಿವಿ: ಈ 50 ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೇವಲ 29,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 52%ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷದ ಖಾತರಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 62,999 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 5,400 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಥಾಮ್ಸನ್ ಫೀನಿಕ್ಸ್: ಥಾಮ್ಸನ್‌ನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 26,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 44,999 ರೂ.ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಟಿವಿಯನ್ನ 40%ವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಇದು 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ QLED ಪರದೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

