DMart discounts: ನೀವು ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? ಆದರೆ ನೀವು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ರೂ. 4,000 ಬಿಲ್ಗೆ ರೂ. 8,000 ಮೌಲ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಕೇವಲ ರೂ. 2,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ರೂ. 4,000 ಮೌಲ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. 50 ಪ್ರತಿಶತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನೂರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ..
ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಜಾಡಿಗಳು, ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮನೆ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಅಲಂಕಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಮುಂತಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು, ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 50 ಪ್ರತಿಶತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ..! ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ.. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ?
ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಜಿಮ್ ಜಾಮ್ ಪಾಪ್ಸ್ ಕುಕೀಸ್ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಇದರ MRP ಬೆಲೆ ರೂ. 120. ಇದು ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರೂ. 60 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ. ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಚೀಸ್ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳು. 400 ಗ್ರಾಂ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ರೂ. 460. ಇದು ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರೂ. 230 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
ಶಾನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. 1 ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲಿಯ MRP 225 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು DMart ನಲ್ಲಿ 112 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಭೇಲ್ಪುರಿಯ 110 ಗ್ರಾಂ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 24 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಮೂಲ ಬೆಲೆ 49 ರೂ.ಗಳಾಗಿವೆ. ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ 2 ಲೀಟರ್ ಗಿಫಿ ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಜೆಲ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ 210 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಮೂಲ ಬೆಲೆ 420 ರೂ.ಗಳಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಲ್ಲದ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 500 ಗ್ರಾಂ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾವಕ್ ಜಾಗರಿ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ DMart ನಲ್ಲಿ 55 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸನ್ಫೀಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಬೌರ್ಬನ್ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 450 ಗ್ರಾಂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 160 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀವು ಮೂಲತಃ 340 ರೂ.ಗೆ ಬೆಲೆಯ 200 ಗ್ರಾಂ ಲಾಲ್ ಕಾಜು ಕಟ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 170 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮೋರ್ ಸರ್ಫ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 520 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 260 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 65 ರೂ.. ನೀವು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು 1+1 ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನೂರಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಎಂಬುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಆಫರ್ನಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಬೇಕಾದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾನೀಯ ಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬಾರದು. ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಅಲ್ಲಿನ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆತುರದಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ..
ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಫರ್ ಇದ್ದರೆ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಮುಗಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಲ್ಲ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ಗಳನ್ನಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ ಆಫರ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಫರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.