ಹೊಸ ಗವರ್ನರ್ ಸಹಿ ಇರುವ 50 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ : ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು RBIಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ

50 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಸಹಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ  50 ರೂ. ನೋಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 20, 2025, 08:13 PM IST
  • ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ
  • ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಸಹಿ ಇರುವ ನೋಟು
  • ಹೊಸ 50 ರೂ. ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ?

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಸಹಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ  50 ರೂ. ನೋಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. 50 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ನೋಟು ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ? ಹಳೆಯ 50  ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆಯೇ? ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಹೊಸ  50 ರೂ. ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ? : 
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಈ ಕ್ರಮವು 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ನೋಟು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ (ಹೊಸ) ಸರಣಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೋಟಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅದೇ ಚಿತ್ರವಿದ್ದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಕುಸಿತ.. ಒಂದೇ ದಿನ 6000 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ! ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌, 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ

ಹೊಸ ನೋಟುಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಏಕೈಕ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ ದಾಸ್ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಹೊಸ ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಹಳೆಯ 50 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೇ? : 
ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡಾ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಗವರ್ನರ್‌ಗಳ ಸಹಿ ಹೊಂದಿರುವ 50  ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೊಸ ನೋಟುಗಳು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ, ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. 

ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಹಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ? : 
ನೋಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಹಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಹೊಸ ಗವರ್ನರ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿಡುವಾಗ ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಕಳೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು?

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆರ್‌ಬಿಐಗೆ ನೋಟುಗಳ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 50 ನೋಟಿನ ಮೇಲಿನ ವೈವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸಹಿ ಮತ್ತು 2016 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಉರ್ಜಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಸಹಿ ಹೊಂದಿರುವ ನೋಟು ಇನ್ನೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Old Notesnew notes50 rupees noteRBIRBI Governor

