ಹೊಸ ಗವರ್ನರ್ ಸಹಿ ಇರುವ 50 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ : ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು RBIಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಸಹಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ 50 ರೂ. ನೋಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. 50 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ನೋಟು ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ? ಹಳೆಯ 50 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆಯೇ? ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ 50 ರೂ. ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ? :
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಈ ಕ್ರಮವು 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ನೋಟು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ (ಹೊಸ) ಸರಣಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೋಟಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅದೇ ಚಿತ್ರವಿದ್ದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಕುಸಿತ.. ಒಂದೇ ದಿನ 6000 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ! ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ
ಹೊಸ ನೋಟುಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಏಕೈಕ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ ದಾಸ್ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಹೊಸ ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಹಳೆಯ 50 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೇ? :
ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡಾ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಗವರ್ನರ್ಗಳ ಸಹಿ ಹೊಂದಿರುವ 50 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೊಸ ನೋಟುಗಳು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ, ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಹಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ? :
ನೋಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಹಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಹೊಸ ಗವರ್ನರ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಆರ್ಬಿಐ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿಡುವಾಗ ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಕಳೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು?
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆರ್ಬಿಐಗೆ ನೋಟುಗಳ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 50 ನೋಟಿನ ಮೇಲಿನ ವೈವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸಹಿ ಮತ್ತು 2016 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಉರ್ಜಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಸಹಿ ಹೊಂದಿರುವ ನೋಟು ಇನ್ನೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆ.