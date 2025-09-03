ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 30 ರಿಂದ ATM ನಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಿಷೇಧ..? ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ನವದೆಹಲಿ: ರೂ. 500 ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2025 ರಂದು ನಡೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು ಯೆರ್ರಂ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಂದ್ ಮುರಳಿ ದೇವರಾ ಅವರು ರೂ. 500 ನೋಟುಗಳ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ.
ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಆರ್ಬಿಐ) ರೂ. 500 ನೋಟುಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಜನರ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳ ಸಮತೋಲಿತ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ದೈನಂದಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ರೂ. 100 ಮತ್ತು ರೂ. 200 ನೋಟುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 28, 2025 ರಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ 'ರೂ. 100 ಮತ್ತು ರೂ. 200 ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳ ಎಟಿಎಂ ವಿತರಣೆ' ಎಂಬ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಲೇಬಲ್ ಎಟಿಎಂ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರೂ. 100 ಮತ್ತು ರೂ. 200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ:
1. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 75% ರಷ್ಟು ಎಟಿಎಂಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ನಿಂದ ರೂ. 100 ಅಥವಾ ರೂ. 200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು.
2. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 90% ರಷ್ಟು ಎಟಿಎಂಗಳು ರೂ. 100 ಅಥವಾ ರೂ. 200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು.
ರೂ. 500 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ರೂ. 500 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಗದು ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.