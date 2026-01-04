English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
monthly pension: ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಜನರು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 4, 2026, 11:05 PM IST
ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ! 30 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು..

investment plan: ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಜನರು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ.

ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಕನಿಷ್ಠ ನಲವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ವರ್ಷಾಶನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಆರು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ವರ್ಷಾಶನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದರರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿಧಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ನಿಜವಾಯ್ತು ಬಹುದಿನಗಳ ವದಂತಿ.. ಕೊನೆಗೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕನ್ಫರ್ಮ್‌ ಮಾಡಿದ ನಂಬರ್‌ ಒನ್‌ ಕಪಲ್!‌ ಬೆಚ್ಚಿಬಿತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ.. 

ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ನೀವು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.

ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಬೇಗನೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಹಾಕುವ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೂ, ಅದೇ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರ್ಪಸ್ ನಿಧಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು, ನೀವು ಇಂದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಯಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಹ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ (ಹಣದುಬ್ಬರ)ಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯವು ನಾಳೆಯ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಈಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

pensionNPSMoneyInvestmentಪಿಂಚಣಿ

