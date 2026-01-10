ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು 50 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು EMI ಕಟ್ಟಬೇಕು?ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ

Home loan: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 1.25 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತು..ಇದು ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈಗ ಶೇಕಡಾ 7.20 ಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬೇಕು ಮತ್ತು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು EMI ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಈಗ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 1.25 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅವರ ಕನಸು ಕೂಡ ನನಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಂತರ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ? ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 7.20 ಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 7.20 ಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು, ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ರೂ. 68,000 ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು 30 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಲದ ಅವಧಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಎಂಐ ಎಷ್ಟು? ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀವು 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ರೂ. 72,000 ಆಗಿರಬೇಕು. ನೀವು 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ರೂ. 79,000 ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಸಾಲಗಳು ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ನೀವು 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ, ರೂ. 68,000 ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐ ಸುಮಾರು ರೂ. 34,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ, ರೂ. 72,000 ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ, ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐ ಸುಮಾರು ರೂ. 36,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ..
