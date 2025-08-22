Budget Smart TV 55 inch: 55 ಇಂಚಿನ ಪರದೆಯ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇದುವೇ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ನೀವು Xiaomi, Motorola, TCL iFFALCONನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನು 75%ವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 55 ಇಂಚಿನ ಪರದೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಅಗ್ಗದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
Xiaomi FX ಸರಣಿ: 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 4K LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು UHD ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ FireTV OS ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ನೆಚ್ಚಿನ OTT ಪೂರ್ವ-ಸ್ಥಾಪಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 54,999 ರೂ. ಇದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು 36% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 34,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.
ಮೊಟೊರೊಲಾ QLED ಟಿವಿ: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 48W ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 50%ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 64,999 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ನೀವು ಇದನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 31,999 ರೂ.ಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.
ಥಾಮ್ಸನ್ QLED ಟಿವಿ: ಥಾಮ್ಸನ್ನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೇವಲ 29,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 59,999 ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಈ ಟಿವಿ 50%ವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 4K UHD ಪರದೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮೋಸ್, 40W ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾವಿರಾರು OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಐಫಾಲ್ಕಾನ್ 4K LED ಟಿವಿ: TCLನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ನೀವು 64%ವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 73,999 ರೂ. ಇದ್ದು, ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25,999 ರೂ.ಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು MEMC, ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮೋಸ್ನಂತಹ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಫಾಕ್ಸ್ಸ್ಕಿ QLED ಟಿವಿ: 55 ಇಂಚಿನ ಪರದೆಯ ಗಾತ್ರದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೇವಲ 23,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 98,990 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 75%ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಟಿವಿ 4K ಅಲ್ಟ್ರಾ HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಡಾಲ್ಬಿ ಆಡಿಯೋ, HDR10ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.