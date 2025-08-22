English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ: ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ

ನೀವು 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾತ್ರದ LED ಟಿವಿಯನ್ನು 24000 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರಾಟದಲ್ಲ, ಶಿಯೋಮಿ, ಮೊಟೊರೊಲಾ, ಟಿಸಿಎಲ್, ಥಾಮ್ಸನ್‌ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 75%ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 22, 2025, 04:34 PM IST
  • 55 ಇಂಚಿನ ಪರದೆಯ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆ
  • ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ
  • Xiaomi, Motorola, TCL, iFFALCONನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ

Trending Photos

ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಮೆನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌.!?
camera icon9
bigg boss
ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಮೆನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌.!?
ಪಾಕೆಟ್‌ ಮನಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಕಲೆಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಪುತ್ರಿ! ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿ 83 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದ್ರೂ ಈಕೆಗೆ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ
camera icon7
Shweta Tiwari
ಪಾಕೆಟ್‌ ಮನಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಕಲೆಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಪುತ್ರಿ! ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿ 83 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದ್ರೂ ಈಕೆಗೆ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ ! ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಕಾರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿದು ಬರುವ ಕಾಲ ! ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸುಖ ಸಮೃದ್ದಿ
camera icon5
Rajayoga
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ ! ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಕಾರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿದು ಬರುವ ಕಾಲ ! ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸುಖ ಸಮೃದ್ದಿ
ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳಾಗದಂತೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ
camera icon6
EPFO
ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳಾಗದಂತೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ: ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ

Budget Smart TV 55 inch: 55 ಇಂಚಿನ ಪರದೆಯ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇದುವೇ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ನೀವು Xiaomi, Motorola, TCL iFFALCONನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನು 75%ವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 55 ಇಂಚಿನ ಪರದೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಅಗ್ಗದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ‌ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Xiaomi FX ಸರಣಿ: 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 4K LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು UHD ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ FireTV OS ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ನೆಚ್ಚಿನ OTT ಪೂರ್ವ-ಸ್ಥಾಪಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 54,999 ರೂ. ಇದೆ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು 36% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 34,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಾಲರ್‌ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ..

ಮೊಟೊರೊಲಾ QLED ಟಿವಿ: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 48W ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 50%ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 64,999 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ನೀವು ಇದನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 31,999 ರೂ.ಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.

ಥಾಮ್ಸನ್ QLED ಟಿವಿ: ಥಾಮ್ಸನ್‌ನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೇವಲ 29,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 59,999 ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಈ ಟಿವಿ 50%ವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 4K UHD ಪರದೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮೋಸ್, 40W ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾವಿರಾರು OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಿದು; ಯಾವುದೇ ಮೇಲಾಧಾರವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ

ಐಫಾಲ್ಕಾನ್ 4K LED ಟಿವಿ: TCLನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ನೀವು 64%ವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 73,999 ರೂ. ಇದ್ದು, ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25,999 ರೂ.ಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು MEMC, ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮೋಸ್‌ನಂತಹ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಫಾಕ್ಸ್‌ಸ್ಕಿ QLED ಟಿವಿ: 55 ಇಂಚಿನ ಪರದೆಯ ಗಾತ್ರದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೇವಲ 23,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 98,990 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 75%ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಟಿವಿ 4K ಅಲ್ಟ್ರಾ HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಡಾಲ್ಬಿ ಆಡಿಯೋ, HDR10ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author
Budget Smart TV 55 inch55 inch LED Smart TV55 inch LED Smart TV offerSmart TV OffersTCL Smart TV

Trending News