ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ 55 ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ: ಕೂಡಲೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

55 inch LED Smart TV: ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೀಕ್ ಸೇಲ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು 55 ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. TCL, Realme, Xiaomi, Motorolaನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ 61%ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. LED ಪರದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪೂರ್ವ-ಸ್ಥಾಪಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಟಿಸಿಎಲ್ ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ 2025: ಈ TCL ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ 55 ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಗೆ 61% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂಲತಃ ₹77,999 ಬೆಲೆಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹29,990ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ MEMC, Dolby Vision ಮತ್ತು Atmosನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಶಿಯೋಮಿ ಎಫ್ ಪ್ರೊ: ಈ ಶಿಯೋಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೇವಲ ₹34,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 44% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹62,999. 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಮಾದರಿಯು ದೊಡ್ಡ 34W ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು UHD 4K ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ ಟೆಕ್ಲೈಫ್: Realme TechLifeನಿಂದ ಈ 55-ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ₹63,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು 57% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ₹26,999ಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮೊಟೊರೊಲಾ: ಮೊಟೊರೊಲಾ 55 ಇಂಚಿನ 4K LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ 49%ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂಲತಃ ₹59,899 ಬೆಲೆಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹29,999ಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು 48W ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೇರಿವೆ.