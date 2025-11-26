English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಏಕಾಏಕಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಿವೆ ಈ 6 ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು! ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ!?

bank merger: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲೀನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆರು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 26, 2025, 10:31 AM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ (ಪಿಎಸ್‌ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು) ವಿಲೀನಗಳತ್ತ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 100 ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ

ಏಕಾಏಕಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಿವೆ ಈ 6 ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು! ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ!?

PSU Banks Merger: ಭಾರತೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ (ಪಿಎಸ್‌ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು) ವಿಲೀನಗಳತ್ತ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 100 ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್‌ಬಿಐ), ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏಕೀಕರಣದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಿಲೀನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸದ ಆರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲೀನಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಭೌತಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ.

ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ? ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್‌ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇವು ಪರಸ್ಪರ ಅಥವಾ ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ :ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ

1993 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲೀನಗಳು - ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಿಲೀನವು ಒಂದೇ, ಬಲವಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಈ ಮಾದರಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲೀನಗಳು ಸುಧಾರಿತ ಬಂಡವಾಳ ಶಕ್ತಿ, ಸುಧಾರಿತ ಸಾಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ತಡೆರಹಿತ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಏಕೀಕರಣ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಶಾಖೆಯ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ.

೧೯೯೩ ರಿಂದ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲೀನಗಳು ಹೀಗಿವೆ.. ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭: ಎಸ್‌ಬಿಐ + ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬಿಕಾನೇರ್ ಮತ್ತು ಜೈಪುರ + ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ + ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಪಟಿಯಾಲ + ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು + ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ತಿರುವಾಂಕೂರು + ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭ ರಲ್ಲಿ, ಎಸ್‌ಬಿಐ ತನ್ನ ಆರು ಸಹವರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ೨೦೧೭ ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದವರು ಎಸ್‌ಬಿಐ. ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಬಲವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 2019: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ + ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ + ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿತು.

ಏಪ್ರಿಲ್ 2020: ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ + ಓರಿಯಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ + ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡು, ಶಾಖೆ ಜಾಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎನ್‌ಬಿ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.

ಏಪ್ರಿಲ್ 2020: ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ + ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲೀನದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ + ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ + ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಧ್ರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ವಿಲೀನದ ನಂತರ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದ ಐದನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಾಲದಾತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ + ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ದೇಶದ ಏಳನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ :ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ

ಯಾವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಂದೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಬಹುದು? - ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಲೀನಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ, ಅಂದರೆ 2017 ರಿಂದ 2020 ರವರೆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸದಿದ್ದರೂ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ವಿಲೀನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಹೊಸ ತಂತ್ರವನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಿಎಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪಿಎಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 12 ರಿಂದ 6-7 ದೊಡ್ಡ, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಲವರ್ಧನೆಯು ಬಲವಾದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ಗಳು, ಉತ್ತಮ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಲದಾತರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

