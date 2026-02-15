English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Stock Market: ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ₹3,00,706 ಕೋಟಿ ಹಣ ಮುಳುಗಿಸಿದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ನ ಈ 6 ಷೇರುಗಳು

ಟಿಸಿಎಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ ಷೇರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಕಳೆದ ವಾರ ಕುಸಿದಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 15, 2026, 06:37 PM IST
  • ಕಳೆದ ವಾರ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ನ 10 ಕಂಪನಿಗಳ ಪೈಕಿ 6 ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ
  • ಟಿಸಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ 90,198.92 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ!
  • SBI ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,22,213.38 ಕೋಟಿ ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ

Stock Market News Updates: ಕಳೆದ ವಾರ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ನ ಟಾಪ್ 10 ಕಂಪನಿಗಳ ಪೈಕಿ 6 ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3,00,706 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ಕರಗಿದೆ. ಹೌದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವಾರದಲ್ಲಿ 6 ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ 4 ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು 1,68,831.67 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಎಸ್‌ಇಯ ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 953.64 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ (1.14 ಪ್ರತಿಶತ) ಭಾರೀ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಟಿಸಿಎಸ್‌ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು ಅಗಾಧ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ?

ಟಿಸಿಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಲೈಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಕಳೆದ ವಾರ ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡವು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊ, ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐದು ದೇಶಗಳಿಂದ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ! ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದು ಫೀಕ್ಸ್?

TCS ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ 90,198.92 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ!

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿ ಟಿಸಿಎಸ್‌ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು 90,198.92 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 9,74,043.43 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು 70,780.23 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 5,55,287.72 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು 54,627.71 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 13,93,621.92 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು 41,883 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 19,21,475.79 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಎಲ್‌ಐಸಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು 23,971.74 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 5,46,226.80 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು 19,244.61 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 11,43,044.03 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

SBI ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ 1,22,213.38 ಕೋಟಿ ರೂ. ಏರಿಕೆ

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ₹1,22,213.38 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹11,06,566.44 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ₹26,414.44 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹6,37,244.64 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ₹14,483.9 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹5,74,028.93 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ₹5,719.95 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹10,11,978.77 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ RD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ₹3500 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ 60 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ?

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

