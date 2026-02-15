Stock Market News Updates: ಕಳೆದ ವಾರ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ನ ಟಾಪ್ 10 ಕಂಪನಿಗಳ ಪೈಕಿ 6 ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3,00,706 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ಕರಗಿದೆ. ಹೌದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವಾರದಲ್ಲಿ 6 ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ 4 ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು 1,68,831.67 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಎಸ್ಇಯ ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 953.64 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ (1.14 ಪ್ರತಿಶತ) ಭಾರೀ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಟಿಸಿಎಸ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು ಅಗಾಧ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ?
ಟಿಸಿಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಲೈಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಕಳೆದ ವಾರ ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡವು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊ, ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.
TCS ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ 90,198.92 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ!
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿ ಟಿಸಿಎಸ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು 90,198.92 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 9,74,043.43 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು 70,780.23 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 5,55,287.72 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು 54,627.71 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 13,93,621.92 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು 41,883 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 19,21,475.79 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಎಲ್ಐಸಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು 23,971.74 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 5,46,226.80 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು 19,244.61 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 11,43,044.03 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
SBI ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ 1,22,213.38 ಕೋಟಿ ರೂ. ಏರಿಕೆ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ₹1,22,213.38 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹11,06,566.44 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ₹26,414.44 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹6,37,244.64 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ₹14,483.9 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹5,74,028.93 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ₹5,719.95 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹10,11,978.77 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
