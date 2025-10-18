ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್..‌ ಬೋನಸ್‌ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

Diwali Bonus: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಆಧಾರಿತ ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಂವಹನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು 2024-25ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 60 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಆಧಾರಿತ ಬೋನಸ್ (PLB) ಅನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಈ ಬೋನಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ, ಮಲ್ಟಿ-ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು (ಎಂಟಿಎಸ್), ಮತ್ತು ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ದಾಗ್ ಸೇವಕರು (ಜಿಡಿಎಸ್) ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಅಂಚೆ ನೌಕರರು
ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದ ನೌಕರರು, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದವರು ಅಥವಾ ನಿಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋದವರು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರ ನಂತರ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊರಗೆ ನಿಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋದ ನೌಕರರು ಸಹ ಬೋನಸ್ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. "ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೋನಸ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ..." ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ:
ನಿಯಮಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು: ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ, ಎಂಟಿಎಸ್ ಮತ್ತು I - ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು.
ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಟ್ಯಾಗ್ ಸೇವಕರು (ಜಿಡಿಎಸ್)
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಕೆಲಸಗಾರರು
ಉತ್ಪಾದಕತೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಬೋನಸ್: ಉತ್ಪಾದಕತೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಈ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ನೌಕರರ ಸರಾಸರಿ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:
ಸರಾಸರಿ ಸಂಬಳ × 60 ದಿನಗಳು ÷ 30.4.
ಆದರೆ, ಬೋನಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 7,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮ ದಾಗ್ ಸೇವಕರಿಗೆ, ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಸಮಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಭತ್ಯೆ (TRCA) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ . ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, 1,200 ರೂ.ಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇವೆಯನ್ನು ತೊರೆಯುವವರು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರ ನಂತರ ಹೊರಡುವ, ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ನೌಕರರು ಸಹ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ: ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಬೋನಸ್
ಈ 60 ದಿನಗಳ ಬೋನಸ್ ಅಂಚೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಘೋಷಣೆಯು ನೌಕರರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
