  • ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್..‌ ಬೋನಸ್‌ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್..‌ ಬೋನಸ್‌ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 18, 2025, 12:22 PM IST
Diwali Bonus: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಆಧಾರಿತ ಬೋನಸ್‌ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಂವಹನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು 2024-25ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 60 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಆಧಾರಿತ ಬೋನಸ್ (PLB) ಅನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಈ ಬೋನಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ, ಮಲ್ಟಿ-ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು (ಎಂಟಿಎಸ್), ಮತ್ತು ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ದಾಗ್ ಸೇವಕರು (ಜಿಡಿಎಸ್) ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 9,814 ರೂ.ಗೆ ಚಿನ್ನ.. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಧರಾಶಾಹಿಯಾದ ಬಂಗಾರದ ದರ ಇಂದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ?

ಅಂಚೆ ನೌಕರರು
ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದ ನೌಕರರು, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದವರು ಅಥವಾ ನಿಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋದವರು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರ ನಂತರ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊರಗೆ ನಿಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋದ ನೌಕರರು ಸಹ ಬೋನಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. "ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೋನಸ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ..." ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಾರಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬೋನಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ:

ನಿಯಮಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು: ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ, ಎಂಟಿಎಸ್ ಮತ್ತು I - ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು.

ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಟ್ಯಾಗ್ ಸೇವಕರು (ಜಿಡಿಎಸ್)

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಕೆಲಸಗಾರರು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಪಿಎಫ್ vs ಎಫ್‌ಡಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ? ಹಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌..?

ಉತ್ಪಾದಕತೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಬೋನಸ್: ಉತ್ಪಾದಕತೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಈ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ನೌಕರರ ಸರಾಸರಿ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: 

ಸರಾಸರಿ ಸಂಬಳ × 60 ದಿನಗಳು ÷ 30.4. 

ಆದರೆ, ಬೋನಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 7,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮ ದಾಗ್ ಸೇವಕರಿಗೆ, ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಸಮಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಭತ್ಯೆ (TRCA) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ . ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, 1,200 ರೂ.ಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇವೆಯನ್ನು ತೊರೆಯುವವರು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರ ನಂತರ ಹೊರಡುವ, ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ನೌಕರರು ಸಹ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ: ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಬೋನಸ್
ಈ 60 ದಿನಗಳ ಬೋನಸ್ ಅಂಚೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಘೋಷಣೆಯು ನೌಕರರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಆರ್‌ಬಿಐ...ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ!

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

