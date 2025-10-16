ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ (ಸಿಬಿಟಿ) 238 ನೇ ಸಭೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಂದು ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸರಳೀಕೃತ ಮತ್ತು ಉದಾರೀಕೃತ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ, ಸಿಬಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು :
ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಯುವಜನ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 7 ಪ್ರಮುಖ ಹೊಸ ಇಪಿಎಫ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.
1. ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸಿಬಿಟಿಯು ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 13 ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಂದೇ, ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿಯಮವಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: ಅಗತ್ಯ (ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ), ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು.
2. ಈಗ, ಸದಸ್ಯರು ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿನ (ಅರ್ಹ) ಬಾಕಿಯ 100% ವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
3. ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಉದಾರೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 10 ಪಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತು ಮದುವೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ 5 ಪಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
4. ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಅಗತ್ಯವನ್ನು 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ, ಸ್ಥಾಪನೆಗಳ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ, ನಿರಂತರ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಮುಂತಾದ 'ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ' ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಸದಸ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
5. ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ 25%ವನ್ನು ಸದಸ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನೀಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದ (ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 8.25%) ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸದಸ್ಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
6. ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸರಳೀಕರಣ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೈಂಗಳ 100% ಸ್ವಯಂ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
7. ಮೇಲಿನವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಇಪಿಎಫ್ನ ಅಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 2 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು 2 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ 36 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳ ಉದಾರೀಕರಣವು ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಹತೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಮ್ಮ ತಕ್ಷಣದ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.