English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಕೇವಲ ₹7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರು: ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾರಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?

ಕೇವಲ ₹7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರು: ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾರಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?

ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 999cc ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 71 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 96 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 27, 2025, 11:04 PM IST
  • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ ಬೆಲೆ 6.88 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ (ಆನ್-ರೋಡ್) ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
  • ಇದರ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 10.18 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
  • ಒಟ್ಟು 11 ರೂಪಾಂತರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ & ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ

Trending Photos

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌..! 30–34% ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ
camera icon6
8th Pay Commission
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌..! 30–34% ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ರಘು ಹೆಂಡತಿ ಎಂಟ್ರಿ..ಮ್ಯೂಟಂಟ್​ ರಘು ಪತ್ನಿ ಯಾವ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ
camera icon6
Bigg boss kannada 12 raghu wife greeshma gowda
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ರಘು ಹೆಂಡತಿ ಎಂಟ್ರಿ..ಮ್ಯೂಟಂಟ್​ ರಘು ಪತ್ನಿ ಯಾವ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ
EPFO: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು UAN ಇದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ..!
camera icon5
Universal Account Number
EPFO: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು UAN ಇದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ..!
ಕೈಗೆಟುವ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಟಾಟಾ ಬೈಕ್..! ಇದರಲ್ಲಿವೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
camera icon5
Tata Motors
ಕೈಗೆಟುವ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಟಾಟಾ ಬೈಕ್..! ಇದರಲ್ಲಿವೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಕೇವಲ ₹7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರು: ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾರಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?

Renault Triber: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಟಾಟಾ, ಹುಂಡೈ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾದಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ರೆನಾಲ್ಟ್ ತಂದಿರುವ ಕಾರು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

6.88 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ ಬೆಲೆ 6.88 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ (ಆನ್-ರೋಡ್) ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 10.18 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 11 ರೂಪಾಂತರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಎಎಂಟಿ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನವಲ್ಲ, ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವುದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌..? ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗವಾದ ಬಿಳಿಲೋಹ ಚೀನಾದ ನೆಕ್ಟ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌

ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆಗಳು

* ಟ್ರೈಬರ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ - ₹6.88 ಲಕ್ಷ
* ಟ್ರೈಬರ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ CNG -  ₹7.67 ಲಕ್ಷ
* ಟ್ರೈಬರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ - ₹7.89 ಲಕ್ಷ
* ಟ್ರೈಬರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ CNG - ₹8.68 ಲಕ್ಷ
* ಟ್ರೈಬರ್ ಟೆಕ್ನೋ - ₹8.69 ಲಕ್ಷ
* ಟ್ರೈಬರ್ ಎಮೋಷನ್ - ₹9.38 ಲಕ್ಷ
* ಟ್ರೈಬರ್ ಟೆಕ್ನೋ CNG - ₹9.48 ಲಕ್ಷ
* ಟ್ರೈಬರ್ ಎಮೋಷನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ - ₹9.62 ಲಕ್ಷ
* ಟ್ರೈಬರ್ ಎಮೋಷನ್ AMT - ₹9.93 ಲಕ್ಷ
* ಟ್ರೈಬರ್ ಎಮೋಷನ್ CNG - ₹10.17 ಲಕ್ಷ
* ಟ್ರೈಬರ್ ಎಮೋಷನ್ AMT ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ - ₹10.18 ಲಕ್ಷ

ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ - 999cc ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಘಟಕ: ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 999cc ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 71 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 96 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 5 ಗೇರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಗರ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು?: ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಸರಾಸರಿ 13.64 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 17.86 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಚಾಲಕರು ಸಹ ಇದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ..!? ಒಂದು 4-5 ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೀಡಿ ಇವಾಗ್ಲೆ

ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು - 4 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಬಿಎಸ್, ಇಬಿಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್‌ಗಳು. ಇಎಸ್‌ಪಿ, ಎಳೆತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೌಲಭ್ಯ. ಎನ್‌ಸಿಎಪಿ ಈ ಕಾರಿಗೆ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಬಿಳಿ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಮಾರುತಿ ಎರ್ಟಿಗಾ, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಿಗರ್ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Renault TriberRenault Triber price in IndiaRenault Triber 7 seater carbudget 7 seater car IndiaRenault Triber mileage

Trending News