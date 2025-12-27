ಕೇವಲ ₹7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರು: ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾರಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?

Renault Triber: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಟಾಟಾ, ಹುಂಡೈ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾದಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ರೆನಾಲ್ಟ್ ತಂದಿರುವ ಕಾರು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
6.88 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ ಬೆಲೆ 6.88 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ (ಆನ್-ರೋಡ್) ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 10.18 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 11 ರೂಪಾಂತರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಎಎಂಟಿ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆಗಳು
* ಟ್ರೈಬರ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ - ₹6.88 ಲಕ್ಷ
* ಟ್ರೈಬರ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ CNG - ₹7.67 ಲಕ್ಷ
* ಟ್ರೈಬರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ - ₹7.89 ಲಕ್ಷ
* ಟ್ರೈಬರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ CNG - ₹8.68 ಲಕ್ಷ
* ಟ್ರೈಬರ್ ಟೆಕ್ನೋ - ₹8.69 ಲಕ್ಷ
* ಟ್ರೈಬರ್ ಎಮೋಷನ್ - ₹9.38 ಲಕ್ಷ
* ಟ್ರೈಬರ್ ಟೆಕ್ನೋ CNG - ₹9.48 ಲಕ್ಷ
* ಟ್ರೈಬರ್ ಎಮೋಷನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ - ₹9.62 ಲಕ್ಷ
* ಟ್ರೈಬರ್ ಎಮೋಷನ್ AMT - ₹9.93 ಲಕ್ಷ
* ಟ್ರೈಬರ್ ಎಮೋಷನ್ CNG - ₹10.17 ಲಕ್ಷ
* ಟ್ರೈಬರ್ ಎಮೋಷನ್ AMT ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ - ₹10.18 ಲಕ್ಷ
ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ - 999cc ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಘಟಕ: ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 999cc ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 71 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 96 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 5 ಗೇರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಗರ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು?: ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸರಾಸರಿ 13.64 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 17.86 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಚಾಲಕರು ಸಹ ಇದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು.
ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು - 4 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಬಿಎಸ್, ಇಬಿಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು. ಇಎಸ್ಪಿ, ಎಳೆತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೌಲಭ್ಯ. ಎನ್ಸಿಎಪಿ ಈ ಕಾರಿಗೆ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಬಿಳಿ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಮಾರುತಿ ಎರ್ಟಿಗಾ, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಿಗರ್ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.