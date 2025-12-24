ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವು..! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
World Bank Pakistan: ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ನೆರವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. 700 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳ ನೆರವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 24, 2025, 01:56 PM IST
World Bank Pakistan: ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ನೆರವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. 700 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳ ನೆರವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಡಾನ್‌ನಲ್ಲಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಂತರ್ಗತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಟಿಫೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ (PRID-MPA) ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 1.35 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, 600 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಸಿಂಧೂ ನದಿ ನೀರಿನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಇತರ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು ಸಹ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಟ್ಟು 1.35 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 700 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ: 35% ವೇತನ ಏರಿಕೆ.. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ $47.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು $700 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೊಲೋರ್ಮಾ ಅಂಗಬಜಾರ್ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರವು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬೊಲೋರ್ಮಾ ಅಂಗಬಜಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು?

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

World Bank Pakistan$700 million aidmacroeconomic stability PakistanPRID-MPA programWorld Bank financing Pakistan

