7th Pay Commission: 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು 18,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 9,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR) ದಲ್ಲಿ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳು ಈಗ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್... 2026 ರಿಂದ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ! ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯೂ ಏರಿಕೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಒಟ್ಟು ದರ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಜನವರಿ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಜನವರಿಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗಿನ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹೆಚ್ಚಳ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ನೌಕರರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ 18,000 ರೂ. ಈಗ, ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರೂ. 540 ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶೇಕಡಾ 58 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ವೇತನವು ರೂ. 28,440 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 9,000, ಆದರೆ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೂ. 270 ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಒಟ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಶೇ. 58 ರ ದರದಲ್ಲಿ ರೂ. 14,220 ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಿವೃತ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕಳೆದ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಶೇಕಡಾ 53 DA ಮತ್ತು DR ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ರೂ. 18,000 ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 53 DA ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 27,540 ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ರೂ. 900 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶೇಕಡಾ 53 DA ದರದಲ್ಲಿ ರೂ. 13,770 ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು. ಈ ಬಾರಿ, ಅವರ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 14,220 ತಲುಪಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯನ್ನು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೌಕರರ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.