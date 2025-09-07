DA before Diwali: 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ (DA/DR) ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 55% ರಷ್ಟಿರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಒಟ್ಟು 1.2 ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದಿನಂತೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ-ಜೂನ್ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಜುಲೈ-ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಧಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ಮತ್ತು 21 ರಂದು ಬರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Kichcha Sudeep: ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡ್ತಾರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್..!! ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ? ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 18,000 ರೂ. ಮೂಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು 9,900 ರೂ. (55%) ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ, 58% ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು 10,440 ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 540 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 20,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 11,000 ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಅವರು 11,600 ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 600 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Kichcha Sudeep: ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡ್ತಾರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್..!! ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ? ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ
ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೊನೆಯ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 7 ನೇ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ (8 ನೇ ಸಿಪಿಸಿ) ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ 8 ನೇ ಆಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೂ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೇಮಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳು (ToR) ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು 18 ರಿಂದ 24 ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೊಸ ವೇತನ ರಚನೆಯು 2027 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ 2028 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 8 ನೇ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು 30-34% ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು.