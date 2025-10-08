English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

7th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಉಡುಗೆ ಭತ್ಯೆ: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

7th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಉಡುಗೆ ಭತ್ಯೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಾವರಿಸಲಾಗುವ ಉಡುಗೆ ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಮರುಪದೆಯುವಿಕೆ ಕುರಿತ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 8, 2025, 12:40 PM IST
  • 50% ಡಿಎ ಏರಿಕೆ, 25% ಡ್ರೆಸ್ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ
  • ಉಡುಗೆ ಭತ್ಯೆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2025ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Trending Photos

ಜಿಯೋ ಸಸ್ತಾ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಫರ್: ₹200ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆ, ಡೇಟಾ ಜೊತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
camera icon6
Jio Prepaid Offer
ಜಿಯೋ ಸಸ್ತಾ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಫರ್: ₹200ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆ, ಡೇಟಾ ಜೊತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ
camera icon8
retirement age
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ
500 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 3 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಶುರು... ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿ!
camera icon5
Lakshmi Narayan Yoga
500 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 3 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಶುರು... ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿ!
ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : 53% ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
camera icon8
income tax
ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : 53% ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
7th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಉಡುಗೆ ಭತ್ಯೆ: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

7th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಉಡುಗೆ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮೂಡಿರುವ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2025ರಂದು ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಉಡುಗೆ ಭತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2025ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಡ್ರೆಸ್ ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಜುಲೈ 30, 2025 ರ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ನೌಕರರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಜುಲೈ 2025ರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಅನುಪಾತದ ಉಡುಗೆ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುಪಾತದ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಉಡುಗೆ ಭತ್ಯೆ ದರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ? 
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಡಿಎ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವ ಉಡುಗೆ ಭಟ್ಯೆಯು ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
16.09.2025 ರಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ (MoF) ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುಪಾತದ ಪಾವತಿಯಂತೆಯೇ ಅನುಪಾತದ ಡ್ರೆಸ್ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಉಡುಗೆ ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗಿನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ: 
ಪ್ರಸಕ್ತ, 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಉಡುಗೆ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ವೇತನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭತ್ಯೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದರ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: 
>> ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜೂನ್ 2025 ರಿಂದ ಅನುಪಾತದ ಉಡುಗೆ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 
>> ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ನೌಕರರಿಂದ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರ ಸಂಬಳದಿಂದ ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು.
>> ಈಗಾಗಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರೊಳಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ನೌಕರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್: ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ 3% ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಿಟರ್ನ್: ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಿ

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

7th Pay CommissionDADress AllowanceDearness AllowanceCentral Govt Employees

Trending News