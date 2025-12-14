ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ : ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

7th Pay Commission: ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರವು 'ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ' (DR) ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈಗ 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇದರ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡರೂ, ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ವಿಳಂಬವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಿಂದೆಯೂ ನಡೆದಿವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಡಿಆರ್ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವವರೆಗೆ ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಆರ್ ಶೂನ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ : ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥಾವಾ ಖರೀದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ 25 ಲಕ್ಷ
ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ DR ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೋಳಿ ಅಥವಾ ದೀಪಾವಳಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಡವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ DR ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ DR ದರವು ಶೇಕಡಾ 58 ರಷ್ಟಿದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 4 DR ಹೆಚ್ಚಳಗಳಿರಬಹುದು.
DR ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ DR ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 25,000 ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಪ್ರಸ್ತುತ DR ದರವು ಶೇಕಡಾ 58 ಆಗಿದೆ. DR ಒಟ್ಟು ರೂ. 25,000 ದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 58 ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ರೂ. 14,500. ಒಟ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ.. ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 25,000 + DR ರೂ. 14,500 = ರೂ. 39,500. ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ DR ಶೇ. 2 ರಿಂದ 60 ಕ್ಕೆ ಏರಿದರೆ.. DR ಒಟ್ಟು ರೂ. 25,000 ದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 60 ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ರೂ. 15,000. ಒಟ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 25,000 + ರೂ. 15,000 = ರೂ. 40,000. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವಿವರಗಳು: 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 2.57 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ, 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 3,500 ರಿಂದ ರೂ. 9,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 45,000 ರಿಂದ ರೂ. 1,25,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ 2.0 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 9,000 ರಿಂದ ರೂ. 18,000 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 1,25,000 ರಿಂದ ರೂ. 2,50,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 69 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ (50.14 ಲಕ್ಷ) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.