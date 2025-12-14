7th pay commission : 2016ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.14ರಿಂದ 26ರ ವರೆಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆ ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಈಗ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ದಕ್ಷತೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದಲೇ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಬಿಲ್ ಸುಮಾರು 22,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಈ ಹೊರೆ 30,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಏರಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2.57 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ 7,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 17,990 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು 2.86 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ವೇತನ ಬಿಲ್ ಶೇ.22ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 5,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, 2027–28ರ ವೇಳೆಗೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಆದಾಯ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. 2025–26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ 1.28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಿಗಿಂತ 11,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಹಂಚಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದು, 2026ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 68,602.69 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.